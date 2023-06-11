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WHO：二手菸每年導致6.5萬兒童和青少年死亡

（許政榆）
加熱菸含有甲醛、乙醛等有毒及致癌物質，甚至含有許多傳統紙菸無法驗出的化學有害成分。（本報資料照片）
加熱菸含有甲醛、乙醛等有毒及致癌物質，甚至含有許多傳統紙菸無法驗出的化學有害成分。（本報資料照片）

近來菸品業者不斷行銷加熱菸可作為傳統紙菸替代品，但並無證據顯示加熱菸有助於戒菸，且加熱菸甚至含有更多化學有害成分。

台灣國健署菸害防制組簡任技正劉家秀表示，加熱菸含有甲醛、乙醛等有毒及致癌物質，甚至含有許多傳統紙菸無法驗出的化學有害成分。無論是主動或被動接觸，加熱菸與紙菸所產生的煙霧對人體健康都有潛在的危害。

世界衛生組織（WHO）證實，所有菸草都有害，即使用強大的通風系統和風扇，也無法完全防止接觸到這些化學物質。

吸菸產生的二、三手菸也都是致癌物，均會危害他人。WHO指出「二手菸」每年導致全球約120萬人死亡，其中6萬5000人是15歲以下的兒童和青少年；兒童的呼吸頻率快且免疫系統和神經系統仍在發育成長階段，比成人更容易受到二、三手菸的影響。此外，兒童經常非自願地暴露於二、三手菸的環境中，需要依靠家人及無菸環境的落實，讓兒童遠離菸的危害。

劉家秀說，二手菸是分布最廣的有害空氣汙染物，國際癌症研究總署（IARC）將二手菸視為一級致癌物，研究指出，接觸二手菸的兒童患有下呼吸道感染、中耳疾病、呼吸道症狀和肺部生長緩慢的風險增加；而煙霧產生之有毒殘留物，即為三手菸，它會附著在表面（如:牆壁、地板、衣服和家具）或積聚在室內灰塵中，時間可長達6個月之久，兒童在受汙染的表面附近進食和玩耍時，接觸三手菸毒素的風險更大。

另外研究指出，全球約40%的兒童仍然在家裡或經常去的地方接觸到二手菸，而大多與父母吸菸有關，家中有吸菸的父母或長輩及早戒菸，給孩子一個健康成長的無菸環境。

致癌 WHO 癌症

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