WHO：早期乳癌5年存活率超9成 晚期僅剩36%

醫師提醒，透過篩檢發現乳癌的患者，有6成都是早期，有家族史女性可提前至40歲接受篩檢。（Getty Images）

乳癌是女性常發生癌症 之一，先前受新冠疫情影響，篩檢 量一度下降，以台灣為例，國健署長吳昭軍表示，疫情期間篩檢量減少20%，疫情趨緩篩檢量逐漸恢復，他提醒，各類癌症只要0、1期，早期發現5年存活率可高達90%以上，鼓勵45至69歲符合資格的女性，定期做乳房X光攝影篩檢，有家族史女性可提前至40歲接受篩檢。

乳癌病友馬小姐表示，因為有乳癌家族史，特別留意相關資訊，透過當地衛生所通知，在53歲時接受公費乳房X光攝影檢查，當時發現有鈣化點，因此進一步就醫追蹤，確診罹患1期乳癌，及早進行開刀切除。她以自身經驗呼籲大家，婦女應定期接受篩檢，可及早發現病變組織、及早治療。

台灣國健署癌症防治組組長林莉茹表示，近年觀察，國、內外乳癌發生率確實有上升趨勢，但死亡率並沒有跟著成長，可能與早期發現、治療有關。乳癌發生年齡中位數近20年從49歲往後至56歲、多了7歲，乳癌並無年輕化趨勢。

台灣乳房醫學 會榮譽理事長曾令民表示，過去20年乳癌發生率增加2.6倍，增幅驚人，世界衛生組織（WHO）也指出，全世界乳癌發生率超過肺癌。若早期乳癌5年存活率90.5%，但到晚期僅剩36%。

林莉茹表示，根據台灣台大醫院研究顯示，定期做乳癌篩檢，可減少3成晚期乳癌發生率、降低41%乳癌死亡率；且透過篩檢發現乳癌的患者，有6成都是早期，相較自行發現僅佔3成，篩檢可揪出2倍的早期乳癌。

曾令民表示，早期乳癌經診斷，可透過手術，輔助必要性治療，讓女性擁有好的外觀。若要預防乳癌發生，可透過多運動、控制體重、避免太晚生育、親餵母乳、少攝取高脂肪食物、飲酒適量、戒除不良生活習慣等方式。他也提醒，目前約6成患者可以早期診斷，若萬一不幸罹患乳癌，千萬不要躲起來，近年醫學進步下，已有很大治癒機會。

「乳房X光攝影」可偵測乳房鈣化點或微小腫瘤，發現無症狀的零期乳癌，是目前國際上經實證有效的乳癌篩檢工具。醫師姚敏思提醒，為拍出高解析度、對比度的影像，需將乳腺鋪平在機器，若磅數不夠、或壓不夠緊，影像品質會不夠好，隨醫學進步，現在5至10秒即可完成單邊檢查，雖然病人檢查時會感覺疼痛不舒服，但希望大家忍耐，否則無法找出早期原位癌的表徵。