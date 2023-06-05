年輕型失智 早期症狀10警訊要注意

年輕型失智者因疾病特性，惡化速度相較老年型更快；圖為示意圖。（Getty Images）

一名年輕男性汽車 業務，婚後與太太育有二子，但他有酗酒習慣，7年前開始脾氣暴躁，情緒控管不佳。起初就醫時，被認定是酗酒引發的情緒與精神問題，但症狀持續未改善，最終走向離婚，兩、三年後他也無法再進行業務工作，在38歲時確診為年輕型失智 症，病情惡化快速。

台灣失智症協會理事長、長庚醫院學術組副教授級主治醫師徐文俊表示，未滿65歲確診即為年輕型失智症，長庚失智症中心門診10%為年輕型失智症患者。造成失智症早發病原因，英國、台灣研究皆發現，空汙是造成罹患失智症風險因子，因空氣中PM2.5屬溶脂性，進入人體後容易累積在脂肪、器官，甚至透過血液進入腦部，損害神經系統。

年輕型失智者多半還在職場階段，若確診失智症，除了難以繼續工作，配偶得承擔照顧失智者、小孩及經濟壓力。現年65歲病友陳先生，原是印刷出版公司總經理，是家庭的經濟支柱，但50多歲時開始忘東忘西，無法與人正常交談，甚至影響工作，因此提前於59歲退休 ，後續確診為額顳葉失智症。而太太劉小姐至今仍在職場工作，若先生突然暈倒，必須立刻放下工作照顧先生。

徐文俊指出，年輕型失智者因疾病特性，惡化速度相較老年型更快，且患者多半仍在職場，若確診失智又無法工作，恐成雙重打擊，鼓勵工商界重視年輕型失智者，雖然員工無法完成原本職務，但可善用失智員工的專長，透過職務再設計，讓員工從事內勤或重複性較高工作，讓年輕型失智者持續保有產值。

年輕型失智症初期症狀，包括睡眠障礙、憂鬱、焦慮等，容易被忽略因而延誤就醫，平均耗費1.5年才確診。

徐文俊表示，失智症早期十大症狀中，除了記憶力不好、原能勝任的事做不來，還可能出現精神恍惚、注意力不集中、容易疲倦、難以與外界溝通、易怒、憂鬱等，提醒民眾失智症病因複雜，有時會以憂鬱作為表徵，應警覺相關症狀。