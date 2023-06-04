3周暴瘦14公斤 男星失聰、血尿甚至「橫紋肌溶解症」

（圖：健康醫療網提供）

曾在台劇《華燈初上》演出的28歲男星莊岳，為新戲《搜尋者》飾演智能不足且營養不良的角色，在3周的時間從68公斤瘦到54公斤，導致一度失聰、血尿，甚至出現「橫紋肌溶解症」。西園醫療團法人西園醫院指出，橫紋肌溶解症嚴重會導致急性腎衰竭，致死率約在8到10%，一但進展成急性腎衰竭，死亡率會高出許多。

為了詮釋角色，莊岳開拍前就開始瘦身，一天走路8到16小時，並且進行斷食，灌大量純水到超出身體負荷程度達到脫水，再喝紅豆水、香蕉等補充鉀離子。他在短短3周時間內，從68公斤瘦到54公斤，激烈瘦身導致身體亮紅燈，一度聽不見，當時還伴隨「橫紋肌溶解症」，還有血尿的症狀。好在拍完戲後2周，莊岳恢復正常進食，身體也逐漸找回健康。

橫紋肌溶解症5大原因

橫紋肌溶解症原因眾多，衛生福利部豐原醫院歸納為5大類

1.肌肉 受到創傷或擠壓

肌肉的創傷因撞傷、燒傷而引起。較長時間的昏迷可能把肢體給壓傷。臨床上經常可見因為酗酒或服用安眠藥，造成意識過於昏沈而無法翻身改變姿勢，導致肌肉在長達4、5個小時以上的壓迫，造成肌肉細胞破裂進而溶解。長時間的抽搐（如癲癇）或持續收縮（如破傷風）也有相關。

2. 肌肉過度使用

肌肉過度使用或運動太激烈，如行軍、跑馬拉松、健行，或是以過度激烈運動的方式來進行體罰。

3.藥物因素

一些降血酯的statin藥物可能會引起肌肉疼痛、無力、甚至達到橫紋肌溶解症的地步。

4.嚴重肌肉發炎

如自體免疫失調引起的多發性肌炎，或是因病毒感染引起的病毒性肌炎。

5.代謝性肌肉疾病

最常見的包括肝醣及脂肪代謝異常。患者平常可能只有輕微的無力或絲毫沒有症狀，不過劇烈運動一陣子後，肌肉會疼痛僵硬，並出現肌球蛋白尿的情形。這些代謝異常肇因於代謝途徑中某些酵素的缺乏，須靠專門的實驗室才能檢查出來。

嚴重恐導致急性腎衰竭甚至致死

西園醫院資料顯示，民眾在高溫 環境，如果未做好熱身，或忽然一次接受高強度並超過自己耐受程度的運動，或在潮濕悶熱環境下長期進行勞力密集工作、未補充足夠水分，就容易發生橫紋肌溶解症。輕則須補充水分、多休息；重則需要住院觀察，更甚者會有急性腎衰竭及生命危險，不可不慎。一般來說，橫紋肌溶解症的致死率約在8到10%，如果進展成急性腎衰竭，死亡率會高出許多。

對於急性期的治療方式，為了預防急性腎衰竭，通常須給予患者大量的生理食鹽水靜脈輸液，同時監控每小時的尿量、矯正電解質的異常。若有危險徵兆，需盡速轉介血液透析治療。

為了預防疾患，建議民眾避免在空腹時運動或暖身，或是潮濕悶熱的環境下進行運動，此外多喝水並保持足夠的小便量，都是預防策略。運動前應審慎評估，了解自身狀況並提高警覺。

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資料來源：健康醫療網

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