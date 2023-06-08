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男子健身後胸痛 竟是心肌梗塞

李青縈
一名固定上健身房運動的男子，一次重訓完後胸口不適，以為是運動受傷，後來發現是心肌梗塞。示意圖。（本報資料照片）
一名固定上健身房運動的男子，一次重訓完後胸口不適，以為是運動受傷，後來發現是心肌梗塞。示意圖。（本報資料照片）

一名40多歲男子平常固定上健身房運動，一次重訓完後胸口不適，甚至會喘，以為是熱身沒做好、運動受傷，在經歷神經內科、急診後卻轉往心臟科才發現是心肌梗塞。醫師建議，民眾若出現胸痛，應該先掛心臟科，先確認是否是心肌梗塞或是主動脈剝離。

一名40多歲男子在去健身房重量訓練完隔日發覺胸口不舒服，以為是熱身不完全造成不適。台灣國泰醫院心血管中心醫師黃晨祐說，一般運動受傷的不適通常跟「姿勢」有關，如手做到某個動作會拉扯到，但是該名個案是走路比較快或是激動時會喘。

一度以為是運動傷害

當時該男子認為可能是拉傷，因此先去看神經內科門診，在經過初步檢查後認為問題應不是神經肌肉，因此安排心電圖才發覺是心肌梗塞，因此轉到急診要由心臟科處理。黃晨祐說，心肌梗塞要盡速處理，會做緊急心導管，否則心臟肌肉在一定時間得不到血流就會死掉；愈晚把血管打通，受傷程度就愈嚴重，恐發生心臟衰竭等併發症

黃晨祐指出，病人常會用症狀的嚴重程度來判斷自身狀況。當時已經建議該個案要積極治療，但該個案卻離開，回家過了兩個小時才又再回來，回來後雖然打通血管，在左前降支放支架，但心臟功能已大受影響，個案目前仍在使用冠心症以及心臟衰竭用藥。

黃晨祐表示，心臟衰竭是需要長期追蹤的疾病，不只要用藥，也要做超音波檢查，並定期驗血確認肝腎功能指數。因為心臟衰竭不是單純影響心臟，也會影響其他器官的功能，最常見就是腎功能可能也會變差，因此需要定期追蹤。

黃晨祐指出，胸痛的原因很多，不是只有心臟的問題，胃食道逆流、拉傷也都會胸痛，但原則上只有兩種胸痛會死，一個是「心肌梗塞」，一個是「主動脈剝離」，這兩個都可以在心臟科門診經由心電圖、X光、抽血等馬上診斷或是排除。因此民眾胸痛應該先掛心臟科，先把最危險的排除，若是不適合再去胸腔科、復健科等科別檢查。

健身 肌肉 併發症

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