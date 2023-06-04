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毛孩外出散步惹跳蚤 家人被叮險釀「蜂窩性組織炎」

健康醫療網／記者張慈恩報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

外出散步是維持毛孩健康的最佳活動之一，但若缺乏寄生蟲防範觀念，反而容易使飼主與毛孩身陷傳染病危機。炎炎夏日來臨，許多蚊蟲、跳蚤伺機作亂，叮咬不僅容易引發紅腫、搔癢難耐，嚴重還可能發燒、頭痛，對於無法言語表達的毛孩與小孩來說，僅能不斷地搔抓皮膚，若未能及時制止，傷口破裂反覆感染恐引發蜂窩性組織炎，無論毛孩或飼主，都有可能發生無法挽回的後果，只有每月定期驅蟲，才能降低疾病發生率。

跳蚤48小時內就可產卵 每月驅蟲才是關鍵

相較於過往寵物醫學以治療疾病為主，現今則更著重於預防方面，三餐吃飽、睡好、每月按時驅蟲正是打造毛孩優質健康生活缺一不可的關鍵。

楊靜宇獸醫師說明，跳蚤等寄生蟲擁有驚人的繁殖能力，跳蚤在短短24至48小時間即可順利交配產卵，一生可誕下高達2000顆蟲卵，若在毛孩身上發現有寄生蟲的蹤跡，家裡的環境極有可能早已淪陷為寄生蟲大本營，更有數據顯示，95%寄生蟲是以肉眼難以察覺的形式遍布在家中，光靠清潔打掃無法完全消滅，尤其是毛孩共享家庭環境已成為現代社會常態，若是沒有落實每月定期驅蟲，不僅會帶來家裡環境汙染問題，甚至可能成為飼主與毛孩的健康隱患，一旦不幸碰到帶有傳染病之寄生蟲，恐導致嚴重的人畜共通傳染病。

反覆抓傷口恐感染蜂窩硬組織炎

不僅毛孩需要擔心跳蚤吸血，體溫高的小朋友、孕婦都是跳蚤喜愛的體質之一，尤其是小朋友的皮膚敏感又脆弱，難以控制抓癢動作，舊的紅疹還未消失，新的便冒出來，頻頻亂抓、細菌滋生的狀況，即有可能引發蜂窩性組織炎。

楊靜宇獸醫師強調，飼主務必為毛孩每月按時驅蟲以防範病媒傳播，如有發現跳蚤叮咬毛孩或飼主的情況，更應加強環境清潔，防止跳蚤繼續繁衍。>

隨著寵物預防醫學不斷精進，市面上的寵物驅蟲藥已相當普及，包括口服藥、滴劑、噴劑、防蚤項圈等不同品類，藥效品質上也越趨友善安全。楊靜宇獸醫師指出，每種驅蟲藥的藥物成分與效力不同，飼主應考量寄生蟲種類與個人生活習慣，替毛孩挑選兼具安全性與效力的產品。

楊靜宇獸醫師提醒，每月定期為毛孩驅蟲是阻斷疾病發生的關鍵，呼籲飼主選購時應留意驅蟲藥的藥性是否溫和，避免使用含有機磷等高毒性成份，或選擇獸醫師推薦的驅蟲藥品牌，才能保護毛孩身體健康。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58057

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