放大自己缺陷 「變形金剛」女主角也陷入身體臆形症困境

圖片來源 ／健康醫療網

憑電影「變形金剛」在全球走紅的37歲好萊塢女星梅根 福克斯（Megan Fox）曾登上「百大性感美女」第1名，近期卻在受訪時透露自己患有「身體臆形症」（body dysmorphic disorder，BDD）！專家表示，此病症屬於強迫症的一種，患者會過度放大自己的缺陷，恐導致焦慮與憂鬱等情緒障礙、社交與人際關係問題、財務危機，嚴重者甚至會出現自我傷害行為。

梅根福克斯身高163公分、體重48公斤，一直以來被視為性感的象徵。然而，她今年登上「運動畫刊泳裝特輯」（Sports Illustrated Swimsuit）封面，卻透露自己患有身體臆形症，「我從來不像別人看我的方式看待自己的身體，在我的人生中，我從未愛過自己的身體」更強調「從來沒有」。

她表示：「當我還是小孩子的時候，這種看法就一直存在，是一種非常虔誠的癡迷，例如『我應該看起來像這樣』。我不確定為什麼我這麼小就會意識到自己的身體。」

▲身體臆形症盛行率：約為2%，女性會過度關注體重、腹部、臀部、頭髮等部位；男性則關注肌肉 。

身體臆形症是什麼？無論怎樣都對自己不滿意

科別：身心科

盛行率：約為2%，男女比例並沒有太大差異。

病發時間：青春期身體發生變化時出現

症狀：三軍總醫院北投分院指出，身體臆形症症狀包括重複照鏡子、過度化妝及打扮、激烈節食或運動，甚至灌腸與自我傷害，長期會讓個人自尊心低下，影響社交及工作，甚至孤立自我、不敢出門。還會因為急需尋求他人肯定，造成人際關係問題。另外還會併發憂鬱、焦慮或恐慌等共病，嚴重者恐出現自我傷害行為

強迫症家族史當心 身體臆形恐陷焦慮憂鬱

根據《CNN》報導，身體臆形症屬於強迫症的一種，並非單一原因導致，而是數個因素促成。遺傳證據顯示，如果一個人的父母或兄弟姐妹患有強迫症，他們有較高風險罹患身體臆形症。

美國臨床心理學家拉馬尼杜瓦蘇拉（Ramani Durvasula）說明，患者的身體未必有明顯疤痕或畸形，但會過度在意自己的身體，並放大自身體貌缺陷，進行誇張的臆想，且強烈想「改善」外貌特徵。女性會過度關注體重、腹部、臀部、頭髮等部位；男性則關注肌肉。身體臆形症的一種亞型稱為「肌肉畸形」，無論患者實際上多強壯，他們仍然認為自己不夠健壯。

由於患者過於執著這種觀念，會花費大量時間和金錢做醫美、看牙科、皮膚治療，甚至做整形手術 。患者也會不斷確認自己的外貌，如花很多時間照鏡子、不斷的自拍，藉以評估自己的外貌。有些人甚至會做醫美或購買美容產品買到出現財務危機，導致自己或家人負債。

同時，患者也會不斷詢問他人的意見，例如是否看到自己的缺陷、自己的某個身體特徵看起來是否異常，或者該特徵是否有問題，藉以尋求他人的認可。詢問次數或追求認同的程度恐導致人際關係出問題；患者還可能會因為「花太多時間擔心自己的外貌」感到羞愧，進而孤立自己。

大腦認知異常 嚴重患者恐有輕生行為

根據2010年的一項研究顯示，一些身體臆形症患者的大腦「在檢查自己的臉時，處理視覺輸入時異常。」

心理學家科爾尼庫克（Kearney-Cooke）表示，身體臆形症最早被描述為「想像出來的醜陋病症」，無論患者是因為童年創傷或其他原因導致身體臆形症，他們在心靈深處都會覺得「我還不夠好、我沒有吸引力。」並會將此觀念投射到身體上，完美主義的心態更會加強這種觀念。

一位女性患者過度在意鼻子上的缺陷，總是不斷的照鏡子，甚至經常一邊開車一邊照鏡子，直到發生車禍，她才警覺應該就醫看身心科，透過治療得以改善症狀；另外有患者覺得自己「醜陋」，每天要花4小時化妝，而且每天都要自拍2百張照片，不僅把自己鎖在房間裡，甚至多次試圖自殺，透過認知行為治療，疾病終於獲得控制。

身體臆形症與厭食症有何不同？

身體臆形症常被誤認為為厭食症，但杜瓦蘇拉說明，患有厭食症的人會全神貫注於他們的體型或體重，「患者會出現（飲食失調）行為以及所謂的補償行為，包括在特定時間段內不進食、過度運動、使用利尿劑或瀉藥等。」而身體臆形症通常是以想像或實際特徵為主。

整形只能治標 身體臆形症4種治療方式

根據美國國家進食障礙協會（National Eating Disorders Association）表示，強迫性照鏡子可以緩解患者對於自己外表的恐懼，或是了解「他們以為不正常或醜陋的身體缺陷是否仍然存在，或是否惡化。」雖然看皮膚科或做醫美可以改善外觀，但身體臆形症若沒有從根本上接受心理治療，恐會隨著時間推移導致疾病惡化。

１認知行為療法

身體臆形症無法根治，也難以控制，但仍有一些有效的治療方法，如認知行為療法。杜瓦蘇拉說明，一個人的扭曲心態或觀念會導致出現過度行為，因此專家會針對患者的扭曲心態進行研究分析並對症治療。

由於身體臆形症與強迫症屬於同一類別，因此強迫症治療法「暴露和反應預防」，有助於控制身體臆形症。例如在安全的前提下，使患者暴露在觸發強迫症行為的情境中，並要求他們不要反應出強迫症的行為。在接受治療時，身體臆形症患者不能經常照鏡子或自拍，他們得忍受不能檢查外貌與行為的內心不適。

民眾若是找不到專門治療身體臆形症的專家，也可求助於精通治療強迫症或厭食症的專業人士。

２家人協助

想要減輕身體臆形症，可以請家庭成員根據外表來評估、認可個人，多愛自己或他人，都可發揮作用；不過專家提醒，使用社交媒體毫無益處，因為平台上充斥了假照片，與他人的外貌比較是比不完的，而且青春期的患者評估外貌或融入群體的程度會更明顯，尤其要注意。

３抗憂鬱藥物

身體臆形症的致病機轉到目前仍然不明，由於可能跟血清素及多巴胺系統有關，因此請身心科醫師開立抗憂鬱藥物如「選擇性5-羥色胺再攝取抑制劑」（SSRIs）有助於治療。

４創傷知情

若是因創傷經歷導致的身體臆形症，則需要「創傷知情」，由心理學專家檢視評估，患者過往的創傷是導致罹患身體臆形症的主因，理解並予以支持，都有助於改善狀況。

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資料來源：健康醫療網

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