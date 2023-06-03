糖尿病引發蝴蝶效應 全身器官恐遭殃

圖片來源 ／健康醫療網

「最近健康檢查，醫生說我得了糖尿病 要好好治療，但是我根本一點不舒服都沒有，最近還常常和朋友出去玩，得了糖尿病會怎麼樣嗎？」

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區內分泌及新陳代謝科醫師吳如臻說，電視許多民眾對於糖尿病熟悉卻又陌生，因它遠近馳名、聞之色變，卻又有點神祕，其實糖尿病沒那麼可怕，即使患病也可以好好控制、更可以很簡單有效地預防。

糖尿病恐蝴蝶效應 引發全身器官傷害

在一百多年前，沒有胰島素及相關藥物，糖尿病可說是不治之症；胰島素是血糖 進入細胞的通行證，最常見的第二型糖尿病是因為胰島素的功能無法發揮，糖分無法進入細胞，最後細胞挨餓，血糖卻過高的狀態，嚴重時，身體會感到飢餓而吃更多、口渴、多尿、體重卻不斷消瘦；過高的血糖，會造成心臟血管、腎臟、神經以及全身其他器官的傷害，長久不治療，更容易罹患心肌梗塞、慢性腎臟病、視網膜病變、傷口不容易癒合、抵抗力變差等等。小小的糖尿病所造成的蝴蝶效應，即使在醫療進步的現代，仍然是不容忽略的健康隱憂。

先天加上後天造 就醫多已引起併發症

除了先天因素之外，糖尿病同時也是後天造成的疾病，體重過重、過多含糖飲料會增加身體的負擔，糖尿病會更早上門。糖尿病早期通常沒有症狀，等到就醫的時候，常常已經患病多年，全身的併發症也已經造成。在台灣，成年人每10人就有一人有糖尿病，腎臟衰竭需要長期洗腎的人當中，有一半是糖尿病腎病變造成。

預防勝於治療 飲食、運動維持健康生活

預防勝於治療，預防糖尿病的方法，包括飲食、運動，以及維持健康的生活型態，飲食包括每日規律用餐，選擇均衡的食物；運動可以每周三到五次、每次30分鐘，可選擇有氧運動、肌力訓練，或是任何形式的運動，有動一定比不動好，並避免運動後過度飲食，選擇能夠長久維持的飲食及運動方法。

吳如臻提醒，糖尿病出現時往往無聲無息，患病之後可以好好控制卻少見痊癒，如果已經罹患糖尿病，請立即就醫並接受相關的治療。少吃多動，可以有效預防糖尿病。

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資料來源：健康醫療網

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