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第4波疫情來襲XBB超強 才登百岳 壯男返家竟肺浸潤

記者趙容萱／台中即時報導
醫師許人文指出，王姓「首確族」電腦斷層呈現「白肺」。（烏日林新醫院提供）
醫師許人文指出，王姓「首確族」電腦斷層呈現「白肺」。（烏日林新醫院提供）

疾管署監測，台灣新冠肺炎進入第4波疫情，變異株XBB成主流，門診「天選之人」首確族約占8成。烏日林新醫院癌症中心主任暨胸腔內科主治醫師許人文說，最近一周內連收治2名確診合併感染退伍軍人症肺炎，其中30歲王姓「首確族」隔天急速演變成白肺，住進加護病房；另一名55歲施姓男子才登百岳，返家因喘就醫發現肺浸潤。

許人文說明，根據國外醫學期刊統計研究，新冠肺炎與退伍軍人症合併感染相對罕見，鑑別診斷不易；雙重感染將加重病情，多數病例預後不佳，需在加護病房重症監護，不僅延長住院天數，死亡率倍增提高至26.3%。

台中診所醫師施勝桓觀察，這波流行與主流XBB變異株具免疫逃脫、傳播力強有關，連天選之人也中招，近期因新冠確診約占門診的二成，確診者中又以「首確族」最多，高達近8成，很多沒有確診過的「天選之人」在診間很訝異自己竟然確診。因此打疫苗主要是減少重症，還是戴上口罩才是防疫重點。

許人文指出，這2名病患都沒有慢性疾病與免疫力低下病史，卻因合併感染退伍軍人症肺炎導致病情惡化，已依法定傳染病規定立即通報衛生局。

許人文說，30歲王女首次確診新冠肺炎，一天內就急速演變成重症，就醫發現肺部受到重度感染引起兩側「白肺」，出現急性呼吸窘迫症造成嚴重缺氧。研判斷可能合併感染退伍軍人症肺炎導致病情加重，立即安排尿液菌體抗原檢查為陽性，需緊急入住加護病房，經積極搶救後，住院13天目前已順利出院。

他指出，55歲施姓男子在確診前幾天曾登百岳夜宿山莊，返家後確診染疫，後由陽轉陰，但仍持續發燒、胸悶易喘，就醫發現肺部竟出現嚴重實質性浸潤，經抽血檢驗確定是感染退伍軍人症菌所造成的肺炎，並造成肝功能異常上升，由於｢退伍軍人症肺炎｣對標準抗生素反應不佳，需更換另一類抗生素持續治療，住院10天後獲得改善。

許人文說，退伍軍人症肺炎感染後約2至10天會出現發燒、咳嗽、多痰、呼吸困難等症狀，嚴重時咳血併發多重器官衰竭，致死率達12%到15%。主要經由吸入或嗆入含有退伍軍人菌的氣霧或水滴而致病，易躲藏在大型建築物內的淋浴間噴頭、水龍頭、熱水浴缸、冷卻塔、或中央空調管道系統中，定期清洗及消毒，是降低感染風險的最佳作法。

醫師許人文（右）與回診的施姓登山好手（左）合影。（烏日林新醫院提供）
醫師許人文（右）與回診的施姓登山好手（左）合影。（烏日林新醫院提供）

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