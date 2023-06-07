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肥胖+環境荷爾蒙 初經提前8歲就來了

林佩均
童綜合醫院指出，近年因兒童肥胖和環境荷爾蒙影響，兒童有早發育和早熟的跡象，初經報到年齡因人而異，早的人8歲就來了，有人則到16歲後來潮，家長都應注意。圖／童綜合醫院提供
童綜合醫院指出，近年因兒童肥胖和環境荷爾蒙影響，兒童有早發育和早熟的跡象，初經報到年齡因人而異，早的人8歲就來了，有人則到16歲後來潮，家長都應注意。圖／童綜合醫院提供

早期多數女性在10至14歲，平均於12歲時出現初經。近年來，因兒童肥胖和環境荷爾蒙影響，兒童有早發育和早熟的跡象，初經報到年齡因人而異，早的人8歲就來了，有人則到16歲後來潮，家長都應注意。

台灣台中童綜合醫院青少年親善照護團隊蔡千吟護理師說，研究指出，女性一生中平均有3000天經歷月經期，有近8成的女性都會有經前症候群，意指因身體荷爾蒙改變，在月經來潮前1至2周，出現身心上的不適情況，所以推動月經教育，消弭月經不平與汙名化等現象，以同理心尊重兩性。

兒童醫學部蔡維鍵醫師表示，早期女性多在10至14歲，平均12歲時出現初經。近年來，因兒童肥胖和環境荷爾蒙的影響，兒童有早發育和早熟的跡象，有女童8歲初經報到，有的16歲來潮，家長應注意並就診詢問。

初經對身體、心理有很大的影響，當家長發現女兒的身高開始快速抽高、胸部的特徵變明顯時，可以引導相關初經知識，並準備2至3片衛生棉、生理褲裝在小包包裡，降低孩子遇到初經時產生不安與慌張。

而青春期少女因發育未完全成熟，經期最初2、3年可能不規則，每次周期可短至2、3星期，或長至幾個月，家長不過於緊張，若有疑慮也可帶至小兒科或婦產科檢查諮詢。

婦產部陳緒鵬醫師指出，正常月經是24至38天來一次，出血應該於8至9天結束，月經異常則是出血超過9天以上，並且出血量大到造成頭暈、貧血、異常疼痛等影響日常生活時，就應該就醫檢查找出原因。

如何預防與避免經痛產生，平時或經期期間不要喝冰涼的飲品，可以熱敷腹部，真的因為月經不舒服造成身心上的痛苦，應尋求專業醫師診治。

國際月經日訂於5月28日的原因，是德國非營利組織在2014年依據女性月經特性，每28天來一次的周期，以及每次經期平均5天所訂定。

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