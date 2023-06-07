適當營養補充 月事來易平衡

根據研究，約有7成以上女性曾受生理期前不適困擾，是女性朋友應注重的健康議題之一。本報資料照片

許多女性在每月特殊日子來潮前會感受到一些生理或心理現象，例如情緒低落、易怒，容易疲倦和水腫等，讓不少另一半也常吃到苦頭，一不小心就踩到地雷！其實根據世界衛生組織(WHO )的研究，這些小情緒並非空穴來風，生理期前的不適現象是多數女性常見困擾，大約75％的婦女曾出現類似的狀況，其中約20-40％嚴重程度到需要治療。許多女性朋友面對這段期間的不舒服，常選擇忍耐渡過，但其實透過適當運動，冥想放鬆或增加攝取維生素E與γ-次亞麻油酸GLA(Gamma- Linolenic Acid)，都有機會幫助這幾天的身心更平衡，是女性該正視的健康議題！

月事來臨前的不適現象主要成因為荷爾蒙改變。在來潮的前一周左右，卵巢會釋放大量的黃體素，以準備受精卵著床，另月經來前，女性體內的前列腺素(PG)水平通常會升高，造成脹痛產生。楊斯涵營養師指出，女性若想要調整體質，除了注意營養均衡，脂肪酸更是關鍵。

現代人大多有外食習慣，Omega-3與Omega-6攝取不平衡，加上γ-次亞麻油酸難以從天然食物直接獲得，更需注意補充。目前市面上含GLA成分多來自月見草油，但近期研究也發現琉璃苣油GLA含量為月見草油之三倍，經由代謝後可在調節生理機能中扮演許多角色。

此外，楊斯涵營養師也提醒，建議年滿16歲以上的女性再進行補充，且若本身有婦科疾病，處於月事期間或懷孕、哺乳期則建議暫停，可先諮詢專業醫療人員，在補充產品選擇也應注意盡可能選擇成分單純，無添加人工香料、甜味劑、色素、防腐劑的補充劑，避免為身體帶來其他負擔，讓月月更平衡。

針對GLA對人體的幫助，營養師張毓玲也進一步指出除了存在母乳中，自然界只有少數植物，如月見草、黑醋栗、琉璃苣等富含GLA，因此相對其他營養素更需額外補充。除了女性調整每月體質，男性也可服用GLA補充產品，可幫助維持生理機能，平衡體內健康。（本文由「健康醫療網」提供，https://healthnews.com.tw/）