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月經來血3個月不止 揪出子宮頸原位腺癌

健康醫療網
醫師鼓勵30歲以上婦女每年接受子宮頸抹片檢查。本報資料照片
醫師鼓勵30歲以上婦女每年接受子宮頸抹片檢查。本報資料照片

50歲的丁小姐因生理期血流不止，長達三個月，造成頭暈、沒力氣，至醫院求診後檢查，發現血紅素只剩下7 (正常數值是12)。醫師先進行內診，確認子宮頸無異狀後，陸續做了超音波檢查、子宮頸、內膜搔刮的手術，也皆無任何問題。因丁小姐無定期做子宮頸抹片檢查，醫師在回診時建議她可以安排子宮頸抹片檢查，好進一步確認病灶，沒想到竟意外發現是子宮頸原位腺癌合併高度子宮頸鱗狀上皮病變。

主因HPV侵犯所致

台北慈濟醫院婦產部邵芷萱醫師指出，子宮頸原位腺癌是中年女性不可忽視的頭號殺手，主要原因是感染「人類乳突病毒(HPV)」侵犯子宮頸，使得正常細胞產生癌變，由於屬於第零期的子宮頸癌，癌細胞還在表面，臨床症狀除不正常出血外，無其他跡象可循，必須透過子宮頸抹片檢查才能發現。

子宮頸鱗狀上皮癌進展過程緩慢，但腺癌往往發展快速，有可能突然轉移至卵巢或是其他器官，早婚、年輕發生性行為、有多重性伴侶者，皆為高風險族群。

子宮頸原位腺癌的治療方式以年齡及症狀為主要評估，先做子宮頸圓錐狀切片手術，把子宮頸的外口以及上皮組織切除後追蹤，讓醫師判定其中有無侵犯性的子宮頸癌細胞。

接著依病理報告侵犯深度及病患年紀，決定是否適合保留子宮或是子宮切除手術的範圍，若為生育而需要保留子宮，組織中的癌細胞也只有五成的機率會再復發，需要密切追蹤，屆時完成生育後再考慮進行後續治療。

邵芷萱醫師呼籲，若無性經驗的女性遇到不正常出血，務必盡速求診，經醫師判斷和討論後決定是否有做抹片或內診的必要，儘早診斷和即時治療，降低子宮頸癌對生命的威脅。（本文由「健康醫療網」提供，https://healthnews.com.tw/

手術 癌細胞

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