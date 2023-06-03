發燒、腳痛、骨頭痛 神經母細胞瘤兒童癌症占比約7.8%

幼兒出現不明原因發燒、腳痛、骨頭疼痛等症狀，當心罹患神經母細胞瘤，此為兒童常見的實體惡性腫瘤 。台灣中研院院士、林口長庚醫院幹細胞與轉譯癌症 研究所特聘講座教授陳鈴津表示，神經母細胞瘤於兒童癌症占比約7.8%，但死亡率高達15%，多年研究發現，GD2抗體免疫治療，可有效提高病童五年無復發存活率、總存活率。

台灣林口長庚醫院兒童血液腫瘤科主任陳世翔指出，神經母細胞瘤患者依疾病分期，低危險或中度危險群病患，經手術 或化療就有很好的預後，20年存活率達八成以上，但高達51%患者卻為高危險群，即使以高劑量化療、手術切除、放療將癌細胞清除，但治療後仍殘存少數癌細胞，因此復發率極高，20年存活率僅剩三成。

台大醫院小兒血液腫瘤科主治醫師盧孟佑說，神經母細胞瘤是最難纏、預後最不好的兒童癌症，很多病童雖經治療，但高達七成患者仍可能復發，現有GD2抗體免疫治療，可有效縮小腫瘤，提高五年存活率，讓病童順利長大。

「若不能給予孩子一個公平治療的機會，將是內心一輩子的遺憾及罪惡感。」神經母細胞瘤病友關懷協會常務理事蔡紀葦說，兒子洪謙恩今年13歲，兩歲多時，突然出現蹲下去站不起來，確診為高危險群神經母細胞瘤。當兒子疾病復發時，她不惜「賣房救兒」籌措醫療費。