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女性自然受孕率 35歲後只剩2至3成

江婉儀
隨著年齡增長，不僅自然受孕機率降低，流產機率也會攀升。（Ingimage）
隨著年齡增長，不僅自然受孕機率降低，流產機率也會攀升。（Ingimage）

世界衛生組織（WHO）日前公布最新調查，全球約有17.5%的成年人有不孕症的困擾或經驗，雙和醫院婦產科暨生殖醫學中心負責人許越涵表示，不孕症的困擾遠比想像中嚴重，加上時代變遷，晚婚晚生的社會趨勢，男女雙方都得重新調整心態應對。

許越涵建議，不論當下是否有結婚或生子壓力，男性或女性朋友都可前往生殖醫學門診，做備孕諮詢與相關檢查，女性可從陰道超音波（未有性行為者可做腹部超音波）、血液賀爾蒙及卵巢庫存量、輸卵管或子宮鏡等檢查著手。

男性則可用精液分析，了解精蟲數量、型態、活動力及液化時間等，或是檢查是否有勃起障礙、逆行性射精、輸精管阻塞及精索靜脈曲張等問題。從檢視自我身體狀況的角度出發，才能替未來懷孕做準備，求子之路也會更順遂。

另外，年紀一直是女性朋友在生育上的最大挑戰。許越涵醫師指出，隨著年齡增長，不僅自然受孕的機率會降低，流產的機率也隨之攀升，根據研究報告，女性自然受孕率，在25歲左右高達七至八成，但隨著年紀增長，自然受孕率將逐年下滑，到35歲後，可能只剩下二至三成；而在人工生殖治療，如人工授精或是試管嬰兒（IVF）等療程，年紀也是左右懷孕成功及活產的重要關鍵。

許越涵認為，從精卵結合、胚胎成功著床到順利度過孕期，整個妊娠充滿諸多變數，不只是年齡因素，也有許多環境因子或是壓力等不明因素影響，在尋求專業醫療人員協助外，夫妻間也該以正確的心態來共同面對。

醫學 WHO

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