躁鬱症、憂鬱症7大差異 醫囑：及早就醫珍惜生命

圖片來源 ／健康醫療網

許多人不易分別「躁鬱症」和「憂鬱症 」，兩者可能有相似的憂鬱表現，但要留意，躁鬱症在長時間的憂鬱期外，還合併有躁期或混合期的發作。若僅服用抗憂鬱藥物，恐使躁症惡化！成大醫院斗六分院精神科醫師黃智群提醒，躁鬱症患者自殺機率較一般人高出10-20倍，不可不慎；台安醫院心身醫學 科暨精神科醫師陳長聖說明，治療憂鬱症與躁鬱症藥物不同，現今有精神安定劑，不僅可抗躁症也能緩解憂鬱，呼籲民眾及早治療預後更佳。

躁鬱症與憂鬱症有何不同？7大差異比一比

躁鬱症1全名為「雙相情緒障礙症」，或稱「雙極性疾患症」（Bipolar disorder），病因6-8成為基因遺傳，後天因素包括壓力、受到不當對待、吸食毒品、作息不穩等，不僅有憂鬱症狀，還多了輕躁或躁症，若出現情緒起伏等混和性特徵就是警訊。

然而，躁鬱症首次發作通常是以憂鬱症狀為表現，而且躁症發作時間較短，因此患者往往被診斷為憂鬱症，服用抗憂鬱藥物不僅療效不佳甚至惡化，當出現躁症才發現原來是躁鬱症！黃智群醫師提醒，躁鬱症風險高，例如容易與人發生衝突、財務問題、不當性行為等，而且自殺機率較一般人高出10-20倍，比憂鬱症高出3-5倍，患者務必留意自身狀況。

傳統藥物有風險 精神安定劑抗躁症又緩解憂鬱

陳長聖醫師表示，躁鬱症的鬱期，如果使用一般的抗憂鬱藥，使用上會增加轉換成躁期的風險。而傳統的情緒穩定劑藥物服用，如果血液濃度過高，會影響中樞神經穩定，孕婦也有畸胎風險，需要抽血檢測 藥物濃度。好在現今精神醫學界新共識使用「精神安定劑」，又稱為抗精神病藥物，不但可抗躁症，也能緩解憂鬱。

躁症症狀繁多，患者可依不同狀況選擇合適的用藥，例如半夜亢奮不想睡，可使用嗜睡藥物；若需要集中注意力工作或唸書，就適用不會嗜睡的藥物，此類藥物對於治療躁鬱症的鬱期療效佳，也可合法使用於青少年，尤其躁鬱症發病年紀較輕，選擇適當的藥物可減少對孩子的傷害。

▲台安醫院心身醫學科暨精神科醫師陳長聖

曾有一位14歲個案因父母離異，學業成績不佳、在校被霸凌，萌生自殘與自殺念頭，變成「繭居族」。起初使用抗憂鬱症藥物並無起色，當後來出現幻聽、暴飲暴食、嗜睡等症狀，才判斷比較屬於躁鬱症之表現。經使用精神安定劑半個月後情緒穩定許多，一個月後不再想自殺，甚至開始外出與朋友互動，未來也有機會重返校園。

兩位醫師共同呼籲，民眾除了憂鬱症，也多留意日常生活中是否有睡眠需求減少、亢奮聒噪、衝動行為等躁症或輕躁症的症狀，及早尋求身心科醫師或諮商心理師等專業治療，家人朋友也可以協助覺察，抱持同理、陪伴與傾聽，同時和校園師長建構起支持系統，以利症狀發作時可盡速就醫，減少憾事。

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資料來源：健康醫療網

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