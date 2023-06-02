我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約17歲學生「戴抗噪耳機」走鐵軌 聽不見火車鳴笛遭撞死

金山華人遭身分盜用 4萬無聲無息被偷走

躁鬱症、憂鬱症7大差異 醫囑：及早就醫珍惜生命

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

許多人不易分別「躁鬱症」和「憂鬱症」，兩者可能有相似的憂鬱表現，但要留意，躁鬱症在長時間的憂鬱期外，還合併有躁期或混合期的發作。若僅服用抗憂鬱藥物，恐使躁症惡化！成大醫院斗六分院精神科醫師黃智群提醒，躁鬱症患者自殺機率較一般人高出10-20倍，不可不慎；台安醫院心身醫學科暨精神科醫師陳長聖說明，治療憂鬱症與躁鬱症藥物不同，現今有精神安定劑，不僅可抗躁症也能緩解憂鬱，呼籲民眾及早治療預後更佳。

躁鬱症與憂鬱症有何不同？7大差異比一比

躁鬱症1全名為「雙相情緒障礙症」，或稱「雙極性疾患症」（Bipolar disorder），病因6-8成為基因遺傳，後天因素包括壓力、受到不當對待、吸食毒品、作息不穩等，不僅有憂鬱症狀，還多了輕躁或躁症，若出現情緒起伏等混和性特徵就是警訊。

然而，躁鬱症首次發作通常是以憂鬱症狀為表現，而且躁症發作時間較短，因此患者往往被診斷為憂鬱症，服用抗憂鬱藥物不僅療效不佳甚至惡化，當出現躁症才發現原來是躁鬱症！黃智群醫師提醒，躁鬱症風險高，例如容易與人發生衝突、財務問題、不當性行為等，而且自殺機率較一般人高出10-20倍，比憂鬱症高出3-5倍，患者務必留意自身狀況。

傳統藥物有風險 精神安定劑抗躁症又緩解憂鬱

陳長聖醫師表示，躁鬱症的鬱期，如果使用一般的抗憂鬱藥，使用上會增加轉換成躁期的風險。而傳統的情緒穩定劑藥物服用，如果血液濃度過高，會影響中樞神經穩定，孕婦也有畸胎風險，需要抽血檢測藥物濃度。好在現今精神醫學界新共識使用「精神安定劑」，又稱為抗精神病藥物，不但可抗躁症，也能緩解憂鬱。

躁症症狀繁多，患者可依不同狀況選擇合適的用藥，例如半夜亢奮不想睡，可使用嗜睡藥物；若需要集中注意力工作或唸書，就適用不會嗜睡的藥物，此類藥物對於治療躁鬱症的鬱期療效佳，也可合法使用於青少年，尤其躁鬱症發病年紀較輕，選擇適當的藥物可減少對孩子的傷害。

▲台安醫院心身醫學科暨精神科醫師陳長聖

曾有一位14歲個案因父母離異，學業成績不佳、在校被霸凌，萌生自殘與自殺念頭，變成「繭居族」。起初使用抗憂鬱症藥物並無起色，當後來出現幻聽、暴飲暴食、嗜睡等症狀，才判斷比較屬於躁鬱症之表現。經使用精神安定劑半個月後情緒穩定許多，一個月後不再想自殺，甚至開始外出與朋友互動，未來也有機會重返校園。

兩位醫師共同呼籲，民眾除了憂鬱症，也多留意日常生活中是否有睡眠需求減少、亢奮聒噪、衝動行為等躁症或輕躁症的症狀，及早尋求身心科醫師或諮商心理師等專業治療，家人朋友也可以協助覺察，抱持同理、陪伴與傾聽，同時和校園師長建構起支持系統，以利症狀發作時可盡速就醫，減少憾事。

【延伸閱讀】

「缺乏病識感」等7困境　身心患者找錯科延誤治療恐失能

台研究：「鋰鹽」減低躁鬱症病患死亡率！　成果登國際期刊

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57942

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

憂鬱症 醫學 檢測

上一則

術後出現幻覺？當心是缺乏「這1種」維生素

下一則

植物奶怎麼選？能完全取代牛奶？ 5種優缺點一次看

延伸閱讀

「認不得親生父親」 28歲長新冠患者竟出現臉盲症

「認不得親生父親」 28歲長新冠患者竟出現臉盲症
安眠藥導致憂鬱症？醫闢謠：把握4觀念正確用藥

安眠藥導致憂鬱症？醫闢謠：把握4觀念正確用藥
不堪網路霸凌 媽媽「部落客天后」Dooce離世 享年47歲

不堪網路霸凌 媽媽「部落客天后」Dooce離世 享年47歲
吃炸物紓壓？新研究：吃薯條、炸雞恐憂鬱 這族群更要注意

吃炸物紓壓？新研究：吃薯條、炸雞恐憂鬱 這族群更要注意

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

血壓居高不下？他藉1療法控壓有成 還減少用藥

2023-05-26 00:30
圖片來源 ／健康醫療網

「5要4防」擊退失智症、延緩惡化 及早救智健康老化

2023-05-28 01:00
第四波新冠肺炎疫情正在流行，年輕人、中壯年也須提高警覺，特別是有糖尿病等慢性疾病，以及體重過重、肥胖等族群。（本報資料照片）

第4波新冠疫情延燒 醫曝3大族群最容易延遲就醫

2023-05-26 05:16
圖片來源 ／健康醫療網

50歲男多數有解尿1問題 尿不乾淨、半夜常跑廁所恐中招

2023-06-01 00:30
甲殼類海鮮的鋅含量相當豐富，但要留意攝取過多膽固醇。（Getty Images）

掉髮、傷口難癒？ 5食物補鋅

2023-05-27 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

膽固醇偏高但沒不舒服 要治療嗎？醫師：別大意

2023-05-30 01:00

超人氣

更多 >
參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上
只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心
台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大
AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊
利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行

利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行