產後憂鬱無解？中醫一一破解根本問題不再鬱悶

圖片來源 ／健康醫療網

生育後，媽媽們面臨許多新挑戰，然而她們往往將焦點放在照顧新生兒上，卻容易忽略自己身心是否已完全恢復。實際上，大約有七至八成的產後婦女會陷入情緒低潮，其時間長短因人而異。造成這種情況的原因有很多，例如產後體內荷爾蒙的劇烈變化、擔心身形變差是否能回復、生產時的傷口或哺乳引起的乳房疼痛、睡眠不足、擔心母乳分泌量不足、憂心脫髮量過多、害怕無法好好照顧寶寶、與配偶或長輩教養觀念不同等。

中醫師賴睿昕指出，如果不認真面對這些問題，可能會進一步發展成產後憂鬱症 ，其症狀包括對以前感到有趣的事情失去興趣、食慾不振、容易疲倦、焦慮、煩躁等。甚至嚴重到可能會危及自己和寶寶的生命，造成悲劇。

中醫治療身心兼顧 協助產後復原

中醫可以從旁協助產婦渡過這段身心煎熬的時期，解決造成憂鬱的根本問題。中醫理論認為，產後憂鬱歸屬「鬱症」的範疇，由於分娩過程容易耗傷氣血與津液，心神失養，若原屬肝鬱體質的婦女更容易加重本身的肝鬱氣滯，導致憂鬱發作。因此，治療上主要以寧心安神以及疏肝理氣的藥物為主。

賴睿昕中醫師進一步補充，產程時氣血津液的耗傷會讓體內所有臟腑的運行受到影響，造成身體出現各種症狀，同時讓心理更加容易感到鬱悶，所以絕對需要好好調理，像是脾虛則容易產後水腫或肥胖 ，則需透過健脾利濕的中藥去處理；心脾血虛則容易母乳分泌不足，可利用補益心脾去增加氣血的生成；若母乳量足夠卻塞住難以排出則可能是由於肝經鬱結，需使用疏肝理氣藥物方能暢通；倘使腎水虧虛則容易導致掉髮量過多，可滋補腎陰幫助頭髮重新生長。此外，針灸、耳穴貼或艾灸也是一些幫助應對產後憂鬱的有效方式。

舒心安神茶飲搭配減壓穴位 找回好心情

許多產後婦女會喝杜仲茶，然而杜仲茶對於補益肝腎，利水消腫雖有效果，但對於產後情緒低落並無太直接的幫助，賴睿昕中醫師建議可另外服用舒心安神茶，才會對於平穩情緒更有效果。

舒心安神茶

成份：浮小麥、甘草、大棗、茯神、合歡皮、玫瑰花

功效：浮小麥和甘草可補益心脾之氣，配合大棗可養心血，茯神可寧心安神，合歡皮與玫瑰花可疏肝解鬱。

除了茶飲以外，也可以搭配精油去做穴位的按摩，依個人喜好去選擇精油，像是薰衣草、茉莉、佛手柑等香氣都有助於減壓放鬆，提升愉悅心情，改善睡眠品質。當感到緊張焦慮的時候，可將精油擦拭在三大紓壓穴位，迅速緩解緊繃情緒。

1. 神門穴

找法：手心朝上自小拇指往下尋至腕橫紋，尺側腕屈肌腱橈側凹陷處即是穴

2. 印堂穴

找法：兩眉頭連線中點即是穴。

3. 內關穴

找法：手腕內側，腕橫紋上兩寸（三指幅），掌長肌腱與橈側腕屈肌腱兩筋之間。

另外，賴睿昕中醫師建議媽媽們盡量要撥出時間做運動或是伸展放鬆，藉以鬆開因照顧孩子而緊繃的筋骨，也有助於氣血循環流暢，若沒有空運動也盡可能在天氣好的時候出去曬曬太陽，有助於血清素的分泌，改善憂鬱情緒，另外，也能多加攝取富含色胺酸食物，色胺酸是製造血清素的原料，像是五穀雜糧、乳製品、豆製品或是小魚乾，都是不錯的選擇。

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資料來源：健康醫療網

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