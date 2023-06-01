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「認不得親生父親」 28歲長新冠患者竟出現臉盲症

健康醫療網／記者鄭宜芬外電報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

長新冠不只腦霧還會「臉盲」！根據《Cortex》期刊最新報告指出，28歲的安妮於2020年3月感染新冠病毒，6 月與家人見面時竟無法認出親生父親的臉，「我爸爸的聲音從一個陌生人的臉上傳出來。」

3%的人為先天性「臉盲症」，另約1/30000機率因大腦受損導致，這是一種神經系統疾病，會導致一個人無法認出親友，甚至他們自己。好萊塢巨星布萊德彼特（Bradley Pitt）就是其一。

安妮確診3周後恢復良好，開始居家工作。但是發病7周後卻出現許多症狀，除了認不出父親，她要辨認前往社區雜貨店的路也有困難，其餘有的長新冠症狀還包括了疲勞、腦霧、偏頭痛等。

其他長新冠患者是否也會臉盲和喪失方向感？

綜合外電報導，高度視力障礙在長新冠患者中並不少見。至今的研究顯示，新冠病毒影響最嚴重的大腦結構為邊緣系統和嗅覺系統。

美國達特茅斯學院的研究人員，對安妮進行了4項面部識別記憶測試，以評估她識別和記憶面孔的能力。對照組的正常人識別度高達84%，但安妮只能識別出29%。至於識別物體和場景（例如房屋和自然場景）以及保留非視覺記憶的能力則較沒有受到影響。研究人員瑪莉（Marie-luise Kieseler）表示：「這是一種選擇性和高度特異性的損傷。」

為了研究其他確診康復者是否也有臉盲與喪失方向感的狀況，研究人員收集了54位確診康復者的自我報告資料。雖然並未找到與安妮的症狀完全相同的患者，但大多數人表示，自發病以來，他們的整體視覺識別能力和導航能力下降了，20%的人在尋找回家的路時苦苦掙扎。

由此得知，安妮「因感染新冠導致臉盲」的狀況並非特例，而是她的症狀較為明顯。《Acta Neuropsychologia》2021年的一項研究顯示，一位患者感染新冠後出現臉盲狀況，同時伴隨右半邊中風

世界衛生組織（WHO）將長新冠定義為「初始感染3個月後繼續或出現新的症狀，這些症狀至少持續2個月，沒有其它可解釋這些症狀的病因。」目前已經識別的長新冠症狀超過200種，比如長期咳嗽、疲勞、腦霧等狀況。

原文出處：'Face blindness' could be rare long COVID symptom, case report hints

 

 

【延伸閱讀】

40歲男久咳誤為長新冠！　醫：4大症狀是氣喘警訊

疲勞沒電、氣喘如牛　你中了長新冠氣虛3大症狀嗎？

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57982

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