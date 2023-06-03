椎間盤突出或骨刺 藥物、復健治療八成可改善

椎間盤突出示意圖。（取材自元氣周報）

坐骨神經就像是「電線」，一旦被任何東西壓到，就會出現坐骨神經痛。其中「椎間盤突出」和「骨刺」常是誘發坐骨神經痛的原因。台灣國泰醫院神經外科主治醫師許斯凱表示，通常出現疼痛，會建議民眾先休息；若仍持續痠痛、疼痛，則可到復健科先進行物理治療；如果嚴重到腳麻無力、大小便無法自主等，就必須尋求神經科的治療。

療程長短不一，年輕人恢復較老年人快

國泰醫院復健科主任塗雅雯表示，椎間盤突出和骨刺不同。椎間盤突出是位於兩骨間的椎間盤，因重力或長期的壓力，外圍的纖維輪慢慢突出，壓迫到神經而出現疼痛。骨刺則是骨質增生的俗稱，主要是因為不斷有疼痛刺激，或是因為結構不對受到刺激而增生。有骨刺不代表一定會壓迫到坐骨神經，但如果嚴重到造成神經孔狹窄，就會壓迫坐骨神經造成疼痛。

塗雅雯表示，椎間盤突出經過藥物、復健處理，如拉腰減壓，可以縮小突出的體積，臨床上約有八成病人疼痛、腳麻等症狀可以完全消失。

但是治療時間要看病患的椎間盤彈性，年輕病人椎間盤彈性佳，約治療一至二周，症狀即可恢復九成以上；若為七、八十歲、椎間盤彈性較差的長者，則可能需要一至二個月。因此醫師也會評估復健的重量、頻率，如果改善程度不如預期，就會安排進一步檢查，檢查椎間盤的彈性、水分，若復健改善空間不大，就會轉至骨科 或神經外科，在壓迫處進行減壓手術 。

骨刺以保守治療為主，出現「馬尾症候群」需開刀

至於骨刺則是長出來就無法「縮回去」，因此通常以改善疼痛的症狀治療為主。但如果太嚴重無法保守治療，就必須開刀移除，避免繼續壓迫神經。

許斯凱表示，神經外科會先評估病患症狀，再決定是否需要走上開刀一途。如果病患已痛到完全無法忍耐、腳板和拇趾翹起且無力行走，或是出現「馬尾症候群」，有臀部麻木、大小便失禁、尿滯留和下肢無力等症狀，就必須快點開刀。

手術才需做核磁共振，用以確認壓迫位置

許斯凱表示，許多病患一到診間就要求進行核磁共振，但這是準備開刀才會安排的檢查，一來檢查時間長，二來所費不貲。針對需要開刀的病患，首先會做靜態和動態X光確認脊椎穩定度，也會進行神經傳導檢查，確認神經是否受到壓迫。核磁共振則是坐骨神經痛最後診斷的重要工具，用以確認壓迫位置才能開刀。另外，若有需要打骨釘的病患，也會先檢查骨密度狀況是否適合。

注射治療療效不一，主在阻斷疼痛、爭取時間復健

從復健走到開刀之間，也有些坐骨神經痛病患會選擇注射治療。塗雅雯表示，坐骨神經痛的原因，除了椎間盤突出、骨刺等因素，有些是因為關節 發炎導致。因此注射治療可將止痛、消炎藥劑直接注射在發炎關節面上，一方面病人可以得到很好的舒緩外，也可以作為鑑別診斷之用，確認引發疼痛的位置。

但注射治療的藥劑多樣，有些醫師會注射類固醇、止痛藥、絨毛膜或是高頻熱凝治療等。許斯凱表示，注射治療是否有效，醫師看法仍不一，但主要用途在於阻斷疼痛，讓病患較為舒緩，爭取時間復健；或是有些長者無法承受大手術，因此定期注射。

中醫治「腰腿痛」先區分外傷型、退化型或虛損型

從中醫觀點看，坐骨神經痛叫做「腰腿痛」。中醫師陳潮宗表示，造成疼痛的原因大致可分為外傷型、退化型和虛損型。由於疾病是由環境中六大外邪，即風、寒、暑、燥、濕、火造成，受到外邪侵襲，如長時間蹲坐在地上，或環境潮濕，也會產生疼痛。

陳潮宗表示，若為外感，意即受到大氣中的寒、濕、熱引起的疼痛，治療當用祛風活絡法，可使用九味羌活湯或獨活寄生湯等方濟治療。

若為內傷引發，如身體內有阻塞、發炎反應，甚至女性經血無法順利流出都會引發疼痛，通常用通利的方法如萆薢滲濕湯、八正散、桂枝茯苓丸等方劑治療。至於損傷引發的氣滯血瘀型腰痛，則是用針灸最適當的時機，可以用局部取穴腎俞、大腸俞、環跳、秩邊、承山等穴，兼用行氣化瘀的七厘散加牛膝、桃仁、紅花，或用身痛逐瘀湯等內服。

除了藥物和針灸治療外，陳潮宗表示，中醫使用的拔罐也可鬆解攣縮肌肉組織，改善局部血液循環，達到治療效果。最重要的還是要保持端正的坐姿、站姿，避免提重物並選擇軟硬適中的床墊等，才能預防復發。