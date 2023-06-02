痔瘡苦10年 微創雷射翌日打牌5小時

現代人生活忙碌，許多人常有痔瘡的問題，好發族群包括長期便祕、大腸激躁症患者，還有長期站立工作者及懷孕婦女。(Getty Images)

46歲陳先生因痔瘡困擾長達10年，但業務工作忙碌延誤至今，經與醫師討論，採痔瘡微創雷射手術 ，隔日就可回家。陳先生分享，隔天返家就跟好友打牌5小時，兩周後就能打籃球，恢復之快簡直不敢相信。

陳先生是業務員，大腸癌家族史讓他特別注意腸道問題，定期大腸鏡檢查，但內、外痔引發的疼痛與異物感仍造成諸多不便。

陳先生說，內痔長期結紮，仍不斷復發重覆療程；外痔則愈長愈大，有明顯贅肉異物感，曾在高速公路開車突然想解便，緊急到幾乎憋不住，當時下定決心一勞永逸。但他擔憂傳統手術，傷口大且有明顯疼痛感，至少要休息一周，因而猶豫。

台灣台中慈濟醫院大腸直腸科醫師方佳偉建議，痔瘡微創雷射手術，治療透過微創在肛門口打幾個小洞，透過雷射光熱效能消融病灶與增生組織、血管，讓突出物慢慢萎縮不見，術後傷口大小僅三個0.2公分傷口，也不太流血。

他提醒，這項手術適用一到三級痔瘡，一旦發展到第四級痔瘡，就會增加手術困難度，所以建議想用微創手術的人要及早處理。

陳先生日後回診表示，術後沒有疼痛感，還能自由走動，除依醫囑冰敷外，連止痛藥都沒吃，當天還跟朋友打麻將5個小時，兩周後還能去打籃球，恢復之快讓他很意外。

方佳偉指出，臨床觀察確實大部分病人術後都不會疼痛，但仍要提醒病人手術部位用清水清潔即可，避免用肥皂、沐浴乳過度清潔以免引發騷癢。