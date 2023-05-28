職業婦女肌膚初老5招預防 醫學美容如何選擇？

圖片來源 ／健康醫療網

愛美是女人的天性，但許多職業婦女常因為家庭、事業兩頭燒而沒有時間好好保養、呵護自己。隨著年齡增長，再加上壓力、姿勢不良、生活作息等影響，許多初老症狀漸漸浮現在臉上。

台灣嘉義知名皮膚科診所院長劉怡慧醫師表示，在診間時，常聽到職業婦女反應有眼下細紋、魚尾紋、法令紋等肌膚初老症狀，若想預防這些肌膚初老問題，保持良好的心情、飲食、作息是必要的，也須做到適度的保養、防曬，如果願意的話也可以將電波音波作為保養方法。

膠原蛋白、彈力蛋白流失 常見初老症狀浮現

膠原蛋白、彈力蛋白是真皮層主要的彈性結構組成成分，劉怡慧指出，25－30歲左右，膠原蛋白合成減少，膠原蛋白、彈力蛋白隨著年紀汰舊換新的速度也沒那麼快，再加上熬夜、荷爾蒙等影響，以及表情活動、地心引力等的拉扯，30－35歲左右就會開始在臉上看見一兩個小缺陷漸漸浮現。

過去因為疫情須配戴口罩，眼睛周圍的肌膚狀況成為許多職業婦女在乎的部分。劉怡慧提到，眼下細紋、魚尾紋是三四十歲左右的女性常會前來諮詢的問題，而職業婦女有很大的家庭、工作壓力，可能會產生「皺眉紋」，因此眉心之間的細紋也是婦女常常想詢問的部分。

預防肌膚初老症狀 醫師傳授5招

此外，法令紋也是許多職業婦女困擾的肌膚初老症狀，劉怡慧表示，這些在醫學 美容上，都有不錯的方法，可以針對個別狀況做一些調整。而醫師也針對肌膚初老問題提供了以下5項預防方法：

1.保持良好心情、減少壓力

2.維持良好作息、飲食

3.適度保養、防曬：紫外線會對皮膚膠原蛋白、DNA等造成破壞，劉怡慧指出，隨著年紀，修補能力會越來越差，若再有破壞，膚況會越來越不穩定，因此防曬相當的重要。

4.避免會造成肌膚折損的生活習慣：皮膚彈力蛋白、膠原蛋白流失，皮膚會變薄，表情較豐富或有習慣性的表情動作時，肌膚會拉扯產生折損。有過敏症狀、揉眼，或是長期戴隱形眼鏡等，眼袋、眼睛下方的鬆弛、上眼皮的鬆弛也會較快出現 側睡或趴睡會推擠、擠壓皮膚，法令紋、臉頰的初老問題也會出現。劉怡慧表示，如果很在意法令紋，又很喜歡側睡或趴睡的話，建議可以把這習慣改掉，將會減緩這些地方的長期折損。

5.尋求醫學美容協助：電波、音波、填充、針劑、拉提手術 等。劉怡慧表示，填充或拉提手術屬於較積極的方法，電波、音波則可歸類於保養，因為基本上電音波比較偏向用熱能去活化膠原蛋白的重建。

醫學美容怎麼選？醫師分析3電音波之不同

如果職業婦女沒有時間去保養自己的肌膚，想透過醫學美容讓肌膚獲得有效、安全、自然地改善，劉怡慧指出，可以先從每年1次的定期電音波入門。

而電波、音波、電音雙波又有以下不同：電波用探頭接觸皮膚表面，藉由皮膚裡的電阻產生熱能。適合皮膚表面問題的改善，但比音波更有痛感。音波可高溫 定點於深層的筋膜層、真皮層下層或上層等，但表面不會有高溫產生。適合改善結構性的老化問題、深層的拉提。電音雙波適合表面老化且臉部又有嚴重垂墜的情況，可做整體的改善。

劉怡慧提到，如果害怕電波加音波痛感更明顯，或是擔心安全性的婦女，其實現在也有新的電波機器適合使用在電音雙波上，能讓醫師在發數、治療時間上有更自由的調配空間，也有測量身體溫度、電阻等的安全裝置，並用脈衝式輸出來保護皮膚表面的安全。

許多職業婦女生活都以工作、家庭為中心，同樣身為職業婦女的劉怡慧提醒，除了藉由醫學美容改善肌膚外，職業婦女應適度地將工作、家庭、自己的生活做時間分配跟切割，不然會對身心造成很大的壓力，憔悴、初老的狀況也會提早出現。

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資料來源：健康醫療網

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