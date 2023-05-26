安眠藥導致憂鬱症？醫闢謠：把握4觀念正確用藥

圖片來源 ／健康醫療網

台灣今年3月份發生了一件令人惋惜的社會新聞，一位婦人殺害了身心障礙的兒子後再結束自己生命，引發民眾「服用安眠藥會導致憂鬱症 」的恐慌！高雄市立聯合醫院身心科主任陳億倖闢謠，一般會建議失眠 民眾先嘗試非藥物的方法，無法改善才考慮藥物治療，正確使用安眠藥不會導致憂鬱症，只要把握4個用藥重點，有助於改善失眠困擾。

「醫師啊，最近在新聞上聽到服用安眠藥會得憂鬱症，是真的嗎？我偶爾失眠服用安眠藥，幫助入眠也提升了隔日的精神，但自從聽到這個消息後，手中拿著那顆小小的藥丸，遲遲不敢吞服，反而弄得整夜沒睡，好掙扎呀！」

憂鬱症與安眠藥的關聯性

陳億倖引述台灣精神醫學 會資料說明，正確使用安眠藥並不會導致憂鬱症。然而，憂鬱症與安眠藥的使用之間仍有一些關聯性，最主要的原因有兩個：

１長期失眠致使精神不佳，處事效率低落，間接導致憂鬱。

２失眠是許多精神情緒疾病，包含憂鬱症的常見症狀，但在此狀況下使用安眠藥，並不能推論是藥物所造成的憂鬱，不過仍需強調，安眠藥的使用確實需要小心及謹慎。

何謂失眠？

失眠是指難以入睡或是難以持續睡眠，以及早醒、隔日醒來沒有重新獲得精力的感覺，是一種主觀的感受。一般而言，睡眠時間大約6-8小時，但每個人的睡眠需求大不相同，故不以睡眠時間長短來定義失眠。一周有超過3天或連續3天以上睡眠困擾就可稱作失眠，若情況反覆超過3周以上則可被定義為慢性失眠。

造成失眠的原因眾多，大致可分為生理、心理及環境因素；生理因素包括身體不適，如咳嗽、過敏、疼痛、服用有失眠副作用的藥物，患有呼吸中止症、精神疾病等；心理因素包括壓力、焦慮憂鬱情緒、自律神經失調等；環境因素則如工作輪班、作息不正常、睡眠環境太亮、吵雜等。

非藥物治療

１首要排除干擾睡眠的因素，並針對可能造成失眠的疾病進行治療。

２暫停使用會造成失眠的藥物。

３改善睡眠環境，包括溫度、亮度及安靜的房間。在睡眠衛生教育方面，建議規律作息、養成運動習慣、睡前避免進食過量、抽菸以及攝取咖啡或茶類等提神飲料。

４另外，還可以安排睡眠的認知行為治療，從睡眠認知的改變著手，勿過度擔憂失眠所帶來的痛苦，更別逼自己一定要快速入睡或睡滿8小時，免得造成多餘的焦慮；還有重新建立床與睡眠關係的睡眠刺激治療，避免在床上進行與睡眠無關的事，如看電視、滑手機等行為，最後，睡眠限制治療是指失眠患者應減少沒入睡的躺床時間，藉以提高睡眠效率，睡不著時就應該起身，而不要躺在床上「等睡著」。

藥物治療

若在嘗試上述諸多方式後仍無法改善睡眠，以藥物治療亦是可行的方式。安眠藥的品項有很多，各有不同特性，建議民眾需遵行醫師或藥師的詳細說明並正確使用。

1.依照醫囑服用

安眠藥應按照醫生的指示使用，不要超過建議的劑量或使用期間，也不要自行停藥或改變劑量。

2.遵照使用時間

通常建議民眾約在睡前30分鐘、準備要躺床睡覺時才服用安眠藥，勿過早或深夜服用，以免破壞睡眠規律。3.避免長期使用並監測副作用

長期使用會造成藥物依賴，民眾需謹記，一旦失眠情況有改善就應逐漸減量或停藥。另外，年長者藥物代謝不易，長期使用安眠藥易造成濃度蓄積，需特別注意副作用，如無力感、白天疲倦等現象。

4.不與酒精混用

安眠藥與酒精混用會造成不易判斷藥物產生的效果，且長期使用酒精會破壞睡眠品質。

醫師最後呼籲，以上是針對改善睡眠的原則與服用安眠藥的建議，若民眾有失眠問題，可洽詢身心科由專業醫療人員服務，祝大家都能一夜好眠，好夢連連！

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57910

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