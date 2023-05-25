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工作應酬猛喝酒 40歲男健檢確診晚期肝癌 免疫療法救命

記者陳雨鑫／台北即時報導
多項研究指出，有酗酒習慣者引發肝病的危險性比一般人高出至多20％，示意圖。（路透）
多項研究指出，有酗酒習慣者引發肝病的危險性比一般人高出至多20％，示意圖。（路透）

根據資料統計，台灣約有850多萬飲酒人口，其中約有100多萬人有過度飲酒，即有「暴飲」情形。過度飲酒最直接影響的器官為肝臟，肝癌好發年齡約落在20歲到50歲，經常性飲酒已被證實會增加罹患酒精性肝炎的機率，當肝臟開始出現慢性肝炎，未即時治療，很可能就會進入到肝病三部曲的進程，肝炎進展到肝硬化，再至肝癌。由於肝臟是沈默器官，當出現症狀才被診斷，通常已是晚期。

多項研究指出，有酗酒習慣者引發肝病的危險性比一般人高出至多20％，如果是本身為肝病帶原者，若長期過量飲酒，死於肝癌的危險性更較常人高出數十倍。

北榮腫瘤醫學部腫瘤內科主治醫師陳三奇表示，肝癌患者察覺症狀時，常常是已經出現黃疸或是急性腹痛，此時疾病通常已經進展到晚期，晚期患者使用化療與標靶藥物的效果，通常不佳，晚期肝癌的五年存活率通常不會超過一成二，也成為治療上最大的困境。

陳三奇表示，近年免疫療法加入晚期肝癌的治療方針之一，曾有一位40多歲B肝帶原患者，因為日常工作需常飲酒，接受健康檢查時被診斷出晚期肝癌，當時他正值事業高峰，肝癌末期對他而言，是人生一大打擊。一開始他先接受標靶治療，但癌細胞指數仍持續上升，後續嘗試採取免疫療法合併標靶治療，4個月後腫瘤消失，後續監測並未有復發跡象。

陳三奇表示，根據研究指出，晚期肝癌患者使用免疫加上免疫的合併療法治療後，每三位患者中就有一位腫瘤縮小、意即腫瘤縮小率超過三成九，臨床試驗中，於先前經標靶藥物治療後的肝細胞癌病人，二線使用免疫合併療法治療後，約有五成的患者可以將存活期延長到近2年，與過去數據相比可說是大幅的進步，此外，治療副作用相較較輕，患者能維持更好的生活品質。

腫瘤 醫學 癌細胞

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