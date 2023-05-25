蛀牙小心引起蜂窩性組織炎 都是「疏於1件事」惹禍

(取材自健康醫療網)

「醫生，我的臉腫起來了，又腫又痛，怎麼會這樣？」一位年約50多歲男性，某日突然覺得左邊牙齒感到微微疼痛，想說好好刷牙漱口，看看能不能自己改善，但兩天後左邊臉腫了起來，且疼痛難耐。急忙到醫院就醫，診斷發現原來是齲齒引起蜂窩性組織炎。

齒源性蜂窩性組織炎 多因牙齒細菌感染所致

除了齲齒之外，牙周病、根尖周圍炎、智齒冠周炎等的慢性發炎，都有可能造成臉部的蜂窩性組織炎。臺北市立聯合醫院陽明院區口腔醫學 科主治醫師蒲永峻解釋，齒源性蜂窩性組織炎是由牙齒的細菌引起急性感染，最常見症狀為臉部或下顏面部或頸部突然腫脹，嚴重可能會進一步引起張口受限、發燒、吞嚥困難，或併發上呼吸道阻塞、敗血症等，造成嚴重且廣泛的發炎，甚至危及性命。

牙髓壞死不治療 不痛也可能釀蜂窩性組織炎

蒲永峻說，當齲齒發生時，如果放著不管，就會越蛀越深，形成嚴重齲齒引發牙髓炎甚至牙髓壞死。當牙髓壞死後，需要進行根管治療，將壞死的神經血管及細菌清除。

有些民眾覺得牙髓壞死後，牙齒反而不會疼痛不適，就不須治療；但事實上，細菌會在牙髓腔中大量孳生，造成根尖周圍炎的慢性發炎。當身體免疫力狀況良好時，它能和平共存，一旦身體狀況不好，像是糖尿病 病患、老年人或是經常熬夜睡不好的人，就可能會開始腫脹化膿，甚至造成齒源性蜂窩性組織炎。

一旦發生蜂窩性組織炎，就需要接受抗生素治療，先控制感染，避免感染惡化蔓延，此時醫師會視情況切開引流膿瘍來減少腫脹輔助治療，但如果需要拔牙手術 ，還是得等蜂窩性組織炎改善後才能進行。

蒲永峻表示，大部分的齒源性蜂窩性組織炎，常都是民眾疏於口腔保健的照護，或是發生感染病兆時因工作忙碌或是經濟因素而自行亂服用藥物，結果造成感染惡化，因此，平常就該留意自身的牙齒狀況。

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資料來源：健康醫療網

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