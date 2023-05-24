白內障不只影響視力 也有礙社交、心理健康

40歲以上民眾，每年至少一次眼科健康檢查，治療白內障目前仍以「人工水晶體」置換為主；圖為示意圖。（Getty Images）

現代人長時間盯著手機 、電腦，讓白內障提早上門。視力變差不僅僅是看不清楚而已，也連帶影響外出社交意願。醫師表示，一般人60歲以後水晶體開始老化變硬而有白內障情形，但並非所有白內障都會影響視力；若發現開始影響日常生活，建議及時就醫並與主治醫師討論手術 計畫，選擇適合自己的人工水晶體。

嚴重未處理 恐誘發青光眼

高雄長庚紀念醫院近視防治中心主任吳佩昌指出，白內障有年輕化趨勢，約九成高中生有近視，當中35.7%更為高度近視；而現今55歲以下成人需要接受白內障手術的族群，也以高度近視者為主。小朋友的眼睛相當有彈性，能夠調節看遠看近，但過了40歲後，水晶體開始輕微硬化而有老花眼，到了60歲以後，水晶體更加老化變硬，顏色呈現黃棕色甚至嚴重變白即為「白內障」，但白內障其實是人體自我保護的機制，若太過透明則無法阻擋有害光線，這是為了保護黃斑部病變的演化過程。

「角膜負責七成的眼球光線聚焦到視網膜、水晶體負責三成光線聚焦。」吳佩昌說，健康的眼睛光線會聚焦在視網膜上呈像，當眼中產生白內障就可能擋住瞳孔後方，讓光線進不來，視力受影響。若白內障太嚴重，導致前房過淺，未進行手術處置，也可能引發急性青光眼，當眼壓升高，引起頭痛、嘔吐感，容易誤以為是腸胃炎，若拖到三天以上，可能導致失明。

手術傷口小 術後需照顧

目前白內障治療仍以「人工水晶體」置換為主，林口長庚眼科醫師陳怡杏說，經過手術治療後，患者視力可大致回到不錯的狀態。過去白內障手術傷口較大，約1公分，有病患返家後不慎撞到、跌倒，就會造成植入的水晶體產生位移；但現今的技術相當進步，傷口小於0.5公分，也沒有縫線，術後可自動癒合。

陳怡杏說明，目前「超音波晶體乳化」技術，是在黑眼珠附近開0.2至0.3公分的傷口，另外也有新的科技，可以透過飛秒雷射機器輔助切開傷口，利用超音波把水晶體震碎後取出，再將內部洗淨後，置放人工水晶體。隨著科技進步，感染機率已非常低，但仍要注意一個月內不可搬重物、好好照顧傷口，否則一旦感染，將會前功盡棄。

人工水晶體 依生活習慣選

單焦點、延伸焦距、多焦點人工水晶體……，市面上產品百百種，患者到底該如何挑選？陳怡杏說，沒有任何一個人工水晶體能讓人完全回到20歲原生的水晶體狀態，建議依照自己的「生活習慣」挑選人工水晶體。例如，平常會出門買菜或爬山健行等遠距離視力的需求，選用「單焦點」即可，但看手機就需要拿遠一些或配戴老花眼鏡輔助；如果平時近距離視力的需求較高，例如看手機、看平板、閱讀書籍等等，建議選用「多焦點」；若平常需要要夜間開車、看路況，同時看導航、儀表板，過去通常會建議選擇「繞射型延伸焦段」，但部分病患在夜間會感受到光線分散狀況，導致眩光、光暈的發生，進而影響夜間的視覺品質。若想避免這樣的情況會建議選擇「非繞射型延伸焦距」的人工水晶體。

陳怡杏分享一位71歲家庭主婦，雙眼近視100度，有輕微散光並配戴老花眼鏡，黃斑部病變病史預後良好。她希望手術後可以看電視、搭公車、使用電腦、正常使用手機。術後希望能不要配戴任何眼鏡，因此選擇非繞射型的延伸焦距人工水晶體，手術後沒有夜間眩光的問題，日常的需求也都能夠看得很清晰。

許多置換人工水晶體的患者，置換後對光線太過敏 銳，難以適應。吳佩昌說，本來白內障擋住的光線，治療後都被清除了，確實需要配戴護目鏡一段時間，而視網膜細胞需要在黑暗狀況才能恢復，晚上睡覺時也建議關燈睡覺。

陳怡杏則說，人工水晶體置換後通常可以使用終生，少數會因為細胞增生產生兩次白內障，但經過5分鐘左右雷射光治療都能解決。