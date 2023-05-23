我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／金塊約柯奇場均大三元 勇奪西區冠軍賽MVP

加州男好心護鴨過馬路 下秒竟遭車撞死

預防胃癌有5招 遠離幽門螺旋桿菌最重要

記者邱宜君／台北即時報導
胃癌是台灣人10大癌症第8名，每年有2千多人死於胃癌、4千多人心診斷胃癌，尤以50歲以上男性最常見。示意圖。(Getty Images)
胃癌是台灣人10大癌症第8名，每年有2千多人死於胃癌、4千多人心診斷胃癌，尤以50歲以上男性最常見。示意圖。(Getty Images)

胃癌是台灣人10大癌症第8名，每年有2千多人死於胃癌、4千多人心診斷胃癌，尤以50歲以上男性最常見。國健署提醒，高達8到9成胃癌是幽門螺旋桿菌感染所引起，建議民眾從「健康飲食、良好生活習慣、遠離菸檳酒、規律運動、及時檢查」這5件事做起，可有效減少幽門螺旋桿菌感染。原鄉地區民眾也可多利用國健署提供的免費檢查，只要吹氣即可檢測有無感染，有俊盡早接受除菌治療，遠離胃癌。

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，台灣人胃幽門螺旋桿菌盛行率為3成，原鄉高風險地區盛行率可達6成，原鄉胃癌標準發生率也高於全國平均。國民健康署自2018年從花東地區16個原鄉開始辦理「胃癌防治計畫」，至今已拓展到12個縣市55個原鄉地區，民眾不需舟車勞動到大醫院，在衛生所或衛生站吹口氣，就能完成檢查，確認有無胃幽門螺旋桿菌感染。

林莉茹指出，從2018年到2022年底，約有1.9萬名原鄉民眾完成檢查，其中6成都是陽性。後續在公衛護理人員指導下服藥，完成除菌治療，除菌率已達8成。除了幽門螺旋桿菌，菸酒、醃漬食物、家族史，也是胃癌的危險因子。提醒民眾，耐心接受除菌治療之外，也要注意5大保「胃」重點，：

一、健康飲食：少吃醃製、煙燻食品及生食，多新鮮蔬果。

二、良好生活習慣：避免共杯、共食，養成公筷母匙的好習慣，以免染菌。

三、規律運動：每週至少3次、每次至少20分鐘、每分鐘心跳達最大心跳率60%以上，稍流汗並自覺有點喘又不會太喘。（最大心跳率的預估公式＝220－年齡）

四、遠離菸檳酒：拒檳戒菸少喝酒，健康能長久。

五、及時檢查：如有腸胃不適症狀應及早就醫，若有胃癌家族史的民眾，應定期接受檢查。

癌症 檢測 醃漬

上一則

長期頭暈竟是鏡像動脈瘤 開顱夾閉術解除「顱內炸彈」

延伸閱讀

布碌崙首屆健腦資源日： 華人糖尿病風險高

布碌崙首屆健腦資源日： 華人糖尿病風險高
胃炎無明顯症狀 61歲她定期檢查竟揪出「胃癌前病變」

胃炎無明顯症狀 61歲她定期檢查竟揪出「胃癌前病變」
吃辣有害健康？對身體也有這些好處

吃辣有害健康？對身體也有這些好處
太早重訓、鍛鍊肌肉會長不高？肌力訓練「這樣做」有助生長板發育

太早重訓、鍛鍊肌肉會長不高？肌力訓練「這樣做」有助生長板發育

熱門新聞

新冠第四波疫情正式到來，中研院生醫所兼任研究員何美鄉說，發生原因是開放邊境，旅遊頻繁下，造成病毒傳播。示意圖，圖中人物與新聞無關。（聯合報系資料照片）

新冠第4波疫情來了 何美鄉曝真正威脅是在「這時候」

2023-05-19 05:45
蘇彥伯說，心室早期收縮引起的心律不整，咳嗽為少見卻是典型症狀，若出現斷斷續續出現不明原因咳嗽，一定要提高警覺。（Getty Images）

氣溫起伏大出現不明原因咳嗽 當心「這」病上身恐猝死

2023-05-22 19:36
（圖：健康醫療網提供）

心臟、腎臟是命運共同體？醫：互扯後腿 惜命勿停藥

2023-05-21 00:45
燕麥片。（本報資料照片）

12種碳水化合物 吃健康

2023-05-17 09:00
（圖：健康醫療網提供）

40歲後肌肉量直直落加劇骨鬆 掌握4大營養關鍵健康老

2023-05-18 00:45
圖片來源 ／健康醫療網

睡到一半腳抽筋痛醒 靜脈曲張不敢開刀怎麼辦？

2023-05-20 01:30

超人氣

更多 >
你存入萬元以上現金 銀行會做這件事

你存入萬元以上現金 銀行會做這件事
保持腸道健康 腸胃科醫生每天吃這些零食

保持腸道健康 腸胃科醫生每天吃這些零食
俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」

俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」
沖馬桶掉落鑽戒 她失而復得…污水裡沉浸13年 依然美麗無比

沖馬桶掉落鑽戒 她失而復得…污水裡沉浸13年 依然美麗無比
保護牙齒 牙醫夫婦全家做四件事

保護牙齒 牙醫夫婦全家做四件事