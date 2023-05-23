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長期頭暈竟是鏡像動脈瘤 開顱夾閉術解除「顱內炸彈」

記者李成蔭／新北即時報導
台北慈濟醫院神經外科主任徐賢達。（台北慈濟醫院提供）
台北慈濟醫院神經外科主任徐賢達。（台北慈濟醫院提供）

台灣北部一名61歲的陳女士長期頭暈，經檢查發現是中大腦鏡像動脈瘤，好在經開顱夾閉手術後恢復良好。台北慈濟醫院神經外科主任徐賢達提醒，根據研究指出40歲至70歲女性的鏡像動脈瘤風險較高，民眾若有劇烈頭痛、噁心嘔吐、脖子僵硬、畏光等症狀務必及早就醫。

陳女士因長達兩年的頭暈不適就醫，經核磁共振檢查發現大腦動脈出現鏡像動脈瘤，後又至北慈尋求第二意見，透過血管攝影檢查確認為中大腦鏡像動脈瘤，徐賢達透過兩次開顱夾閉手術替陳女士夾閉動脈瘤，陳女士在術後的暈眩狀況恢復良好，觀察後順利出院。

徐賢達說明，中大腦動脈瘤屬於寬頸瘤，其開口較大，因此開顱夾閉手術是較理想選擇，過程須移除頭蓋骨，以鈦合金動脈瘤夾夾住動脈瘤根部，阻斷血液滋養它長大，手術成功後復發率幾近於零。夾閉後再透過術中血管攝影與血管超音波即時檢查，避免夾閉不全或是壓迫到周圍血管。

徐賢達指出，腦動脈瘤破裂的死亡率非常高，約三分之一的患者出血後到院前已死亡，另三分之一的患者在治療後仍不治死亡，剩餘三分之一的患者中有一半經治療後可能會造成神經缺損。

徐賢達提到，術後第四天到第十天是重要的過渡期，首先是出血的血水可能造成血管痙攣，產生中風的風險；其次是出血後腦循環的脊隨液阻塞，容易出現水腦症；最後是出血會造成神經不正常放電，誘發癲癇發作，以上三點都是病患需要面對的嚴峻關卡。

徐賢達提醒，根據國外神經外科雜誌研究指出，女性相較於男性更容易患有鏡像動脈瘤，且集中於40歲至70歲年齡層；另有研究顯示高血壓、抽菸、飲酒、吸食毒品都是造成動脈瘤破裂出血的危險因子。民眾若出現劇烈頭痛、噁心嘔吐、脖子僵硬、畏光等症狀時務必即時就醫檢查。

術前血管攝影顯示，61歲的陳女士出現左側0.3與右側0.5公分中大腦鏡像動脈瘤。...
術前血管攝影顯示，61歲的陳女士出現左側0.3與右側0.5公分中大腦鏡像動脈瘤。（台北慈濟醫院提供）

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