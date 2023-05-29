腸病毒 家長常犯5大迷思

腸病毒目前沒有特效藥及疫苗，降低感染機會，最好的預防方法是勤洗手，注意個人衛生。（Getty Images）

腸病毒感染為幼兒常見的疾病，腸病毒指的是一群病毒，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒等種類，每一個種類還可分為多種型別，總共有數十種以上。醫師表示，腸病毒疫情 爆發，家長務必提高警覺家中幼兒健康，目前家長面對腸病毒有五大迷思要多加注意。

茂盛醫院副院長簡佳裕說，家長五大迷思包括：

迷思1、腸病毒就是腸胃炎，但這兩種是完全不同的疾病，腸胃炎症狀為吐、拉、肚子痛；腸病毒初期症狀則類似感冒，包括發燒、手足口病、疱疹性咽峽炎，但隨著病情演變，恐出現腦幹腦炎，自主神經失調及心臟衰竭等重症。

迷思2、腸病毒傳染力不強、傳染期不長。腸病毒傳染途徑為糞口、飛沫及接觸傳染，傳染期為潛伏期至痊癒後8至12周，且對酒精消毒效果不佳，因此，腸病毒是傳播力強、傳染期長的疾病，家長應多注意。

迷思3、腸病毒只在夏天流行。這是錯誤觀念，雖然腸病毒通常在夏季及初秋流行，但亞熱帶一年四季都有流行、感染機會，尤其每年5月開始進入流行高峰，9月開學季會再出現另一波流行，並非只有在夏天流行。

迷思4、之前得過腸病毒，就不會再得。腸病毒約有100多種型別，得過其中一種，還是有機會感染到其他型別的腸病毒，且成人也會得腸病毒，家長要注意自身有無感染情形，避免傳染給家中幼兒。

迷思5、腸病毒不會有後遺症。這也是錯誤觀念，尤其是感染腸病毒71型幼兒，當併發腦炎或心肌炎等重症，即使治療痊癒後，仍可能留下神經性或心臟疾病的後遺症，也可能出現過敏疾病、社會心理問題等影響，如注意力不集中、肢體不協調、吞嚥困難、手腳無力等後遺症。

感染腸病毒痊癒後，只會對這次感染的型別產生免疫，所以一生中可能會得好幾次腸病毒。腸病毒感染並不是幼兒的專利，大人也會得腸病毒，只是大多症狀比較輕微，與一般感冒不易區分。

腸病毒目前並沒有特效藥及疫苗 ，最好的預防方法是大人小孩都要勤洗手，注意個人衛生，就可以降低感染的機會。在幼兒感染腸病毒後的7天內，家長與其他照顧者要特別注意其病情變化，如果出現「嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力」、「肌躍型抽搐（無故驚嚇或突然間全身肌肉 收縮）」、「持續嘔吐」與「呼吸急促或心跳加快」等腸病毒重症前兆，須立即就醫。