濫用類固醇 嗜睡狂吐沒食欲

張姓教師因皮膚過敏，長期過量注射類固醇，引發身體不適。（記者簡慧珍／攝影）

張姓高中教師兩個月前出現全身乏力、食欲不振、嗜睡、嘔吐症狀，就醫看過7科別，卻愈來愈嚴重，後來抽血檢驗，確認張老師是服用類固醇引發不適。

45歲張老師今年3月出現不適症狀，因心臟裝支架先看心臟科，又因頻尿到泌尿科就診，患有白內障、青光眼的他也曾視網膜剝離就去眼科求醫，不適症狀都沒緩解，後又到免疫風濕科、腎臟科、神經內科看病，甚至擔心是過度憂慮而看了精神科，每家醫院、每個科別的診斷都不同，令他相當困擾。

張老師因嘔吐、胃食道逆流嚴重就醫，台灣彰化醫院肝膽腸胃科醫師蔡安順表示，安排抽血等多項檢查，當天晚上張老師出現暈眩並狂吐不止，趕緊掛急診住院。詳問病史發現，張老師罹患陽光過敏 症，皮膚容易搔癢，最近6年內每1至2周到某診所打針，前一陣子因青光眼，眼科醫師要求他停止注射止癢針。由於止癢針劑是長效型類固醇，適用1個月施打一次，但張老師疑似施打過度後就忽然停止施打，才引發不適症狀。

蔡安順說，類固醇濫用的副作用多，張老師長期過度施打類固醇，可能因此引發白內障及青光眼，也因長期過量使用類固醇，取代調控身體電解質等功能，造成腎上腺停止分泌糖皮質激素，稱為腎上腺機能不全，最近因眼疾突然停用類固醇導致電解質失衡，鈉離子下降至118meq/L（正常大於136），達到重度低血鈉，因此渾身乏力、嘔吐、沒食欲，若未及時就醫，將嚴重至昏迷、休克死亡。

蔡安順表示，類固醇俗稱「美國仙丹」要節制使用，一旦濫用，各種副作用就可能會反噬身體，他在張老師住院期間，一天至少探視3次以追蹤病情發展，控制濫用又停用的類固醇副作用發作。