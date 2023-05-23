染疫1個月後皮膚突冒紅疹還超癢 當心也是長新冠

圖片來源 ／健康醫療網

42歲林小姐，主訴這一周以來四肢和身體冒出疹子，本來不以為意，疹子卻越來越多，尤其半夜常被癢醒，導致睡眠品質不佳，這才驚覺事態嚴重，前往醫院就醫診治，才發現癢疹原因是感染新冠後導致的皮膚過敏 。

無敏過史、癢疹發作前一個月確診 恐是新冠後遺症

台灣台北市立聯合醫院仁愛院區過敏免疫風濕科醫師蔡明翰表示，患者就醫時提到，從未發生過敏相關症狀，這次癢疹發作前並沒有吃到海鮮、止痛藥以及抗生素等，也沒有特別接觸到動植物。

經過再次仔細詢問病史發現，在這次癢疹發作前一個月曾確診新冠，所幸在被感染前已經打了數劑新冠疫苗，所以這次確診是輕症，康復後也沒有產生咳、喘等呼吸道相關症狀，然而皮膚卻開始搔癢起疹子。

新冠痊癒才出現皮膚症狀 外觀與一般過敏疹類似

身體診察發現林小姐四肢共有十幾個紅色丘疹，並且有抓痕，身體則有零星幾個疹子，還沒有脫皮或化膿的跡象。蔡明翰表示，經過推測，判定過敏原因是感染新冠後導致的皮膚過敏。患者感染新冠病毒後，活化人體免疫系統以抵抗病毒，但是即使病毒已被消滅殆盡，免疫系統仍在過度活化的狀態，就可能刺激皮膚產生癢疹，所以有些病人是新冠確診痊癒後一到兩個月才開始起疹子。

新冠後的癢疹與一般過敏疹外觀類似，以凸或平的紅疹為主，並不會特別嚴重，可是皮疹和搔癢症狀會持續數週甚至更久，因此治療上更需要持久恆心。

過敏疹治療單純 規律用藥可改善

治療方法也是先用口服抗組織胺以及含有類固醇的藥膏，如果效果不彰，可以加上口服免疫調節劑一起治療，若是過敏症狀嚴重，也可短期口服類固醇控制。

蔡明翰說，比起其他長新冠症狀，感染後過敏疹的治療相對單純，只要耐心規律用藥控制，惱人的癢疹症狀就會如目前的疫情 般漸漸趨緩。

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