10公分子宮肌瘤、腹凸像懷孕 海芙刀免開腹治療

海芙刀是一種高能聚焦超音波，利用高能聚焦超音波聚焦在一個點上，破壞細胞中的蛋白質。（本報資料照片）

一名陳姓女病人，兩年多前因經期不規律，經期來的時候血量多、血塊多、頭痛與腰痠，檢查發現有肌瘤，腹部明顯凸出像懷孕約四個月，台灣童綜合醫院醫師以新型海芙刀治療儀器，利用超音波熱效應，從體外將能量集中焦點在體內子宮肌瘤，讓子宮腫瘤 凝固性消融，達到消除肌瘤治療目的，解決女病人困擾。

陳女日前到鄰近婦產科診所診療，發現子宮內長一顆近10公分的肌瘤，醫師建議手術 切除治療，病人擔心害怕遲遲不敢手術，直到她不舒服的症狀越來越嚴重，腹部明顯凸出就好像懷孕，她感到困擾，朋友介紹至童綜合醫院婦產部，醫師劉錦成檢查後，發現病人不僅只有一顆近10公分肌瘤，還有另一顆7公分的肌瘤，建議以無創海芙刀治療。

病人接受的治療不用麻醉、輕鬆進行，3天後完成海芙刀治療，術後不到3個月，原本經血量多、頭痛與腰痠症狀有明顯改善，術後5個月MRI磁振造影檢查，發現兩顆肌瘤都明顯縮小超過3公分，月經經期變規律、經血量恢復正常、血塊的情況也幾乎沒有，經期來時伴隨的頭痛與腰痠狀況都不再出現，腹部都縮小一圈，褲子的尺寸也小了一號。

醫師劉錦成表示，子宮肌瘤是由子宮內肌肉 細胞形成，好發於30歲以上的女性，可能每4人就有一人會罹患子宮肌瘤，雖然大部分是良性腫瘤，仍需即早發現即早治療。子宮肌瘤大多沒有症狀，但肌瘤所在位置與大小會影響身體器官，經血量大與血塊多都是子宮肌瘤的典型症狀，若經血量突然增加且有大量血塊，甚至經期持續了10天以上，就應盡早就醫治療，避免貧血的發生與惡化。

子宮肌瘤傳統手術方式，常以開腹或微創腹腔鏡來切除，需要麻醉且會留下傷口，術後還有疼痛感及照顧傷口的困擾。海芙刀治療儀器則利用超音波熱效應，從體外將能量集中焦點在體內子宮肌瘤，進而子宮腫瘤凝固性消融，達到消除肌瘤治療目的，子宮組織及其他正常器官不會受到損傷。

肌瘤消融後會被身體正常組織吸收，達到治癒目的。海芙刀治療不必全身麻醉、沒有腹部或子宮傷口、可以保住子宮、不出血、不沾黏、無輻射線、術後迅速恢復正常生活和工作，也讓想懷孕的婦女備孕期縮短；病人在做海芙刀治療時使用仰臥方式，平躺接受治療，手術後病人只要配合簡單的藥物治療與調整作息、健康的生活，就能減少子宮肌瘤與子宮腺肌症的復發機率。