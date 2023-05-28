運動傷害處置錯誤 恐致二次傷害 須開刀治療

運動發生扭到腳、被球打到、跌倒擦傷時，常會出現紅、腫、熱、痛或明顯發炎症狀。（Getty Images）

許多人瘋路跑、馬拉松、騎自行車等運動，常發生血腫瘀青、破皮等運動傷害，但不少人在發生的第一時間因處置錯誤，反而造成傷勢更嚴重。醫師提醒，運動傷害除了皮肉傷外，更怕傷勢是肉眼未見而沒有就醫，持續運動或用錯復健方式，導致二度傷害甚至必須開刀治療。

扭傷腳踝 推拿變骨折脫位

小陳日前與好友相約打籃球，一不小心腳踝扭傷腫脹，不過小陳未放在心上，扭傷後找老師傅推拿，未料幾天後愈來愈痛，痛到無法走路，就醫檢查才發現，原本是骨裂傷，卻因推拿力道過大，造成骨折且脫位，最後必須手術 才復元。也有不少韌帶撕裂傷個案，沒有先檢查確認傷勢，經推拿後變成韌帶斷裂。

運動醫學 醫師、台灣聯新國際診所院長林頌凱表示，當民眾運動發生扭到腳、被球打到、跌倒擦傷等狀況，常會出現紅、腫、熱、痛或明顯發炎症狀，若能確認受傷時間、如何發生、當下感覺等，屬於「急性」運動傷害；若長期姿勢不良、運動過度，則易導致「慢性」運動傷害，像跑完步覺得膝蓋怪怪的、會痠，就是長期累積所致，難以明確說出受傷的時間點。

若發生急性運動傷害，林頌凱指出，患部出現血腫，代表肌肉 、皮下部位已有出血，可能是韌帶、肌肉受傷，甚至有骨折，要把握「PRICE」處理原則，應立即暫停運動，先冰敷及適當防護，例如膝蓋撞傷先戴護具，盡快就醫檢查，像照X光、超音波等，確認肌肉、骨頭、關節、韌帶是否受傷及處理血腫，若無礙再做復健，減少再受傷風險，若傷勢嚴重者，須由醫師評估是否需手術。

台灣三軍總醫院急診醫學部主治醫師陳一心表示，運動撞傷產生瘀青時，第一時間應冰敷，可減少瘀血腫脹；運動過程發生跌倒、撞傷，小傷口可用生理食鹽水或清水沖洗，將沙子、石頭等異物移除，避免後續發生感染問題；若傷口大於5公分，或「裂傷」即使表面傷口不大，但受傷部位可能深及肌肉、關節、骨骼，不一定看得出來，建議應盡快送醫處理。

外觀變形 應避免再度移動

陳一心強調，若傷口不斷出血，應盡快找乾淨手帕、衛生紙壓迫傷口止血。若受傷部位外觀已變形，像骨折、脫臼，應避免再度移動，受傷部位為上肢，可利用綁三角巾固定，如果患部在下肢，建議就近找固定長板，像登山杖或硬支撐物，用手邊衣物或布將腳固定在支撐物上，將患肢抬高於心臟，盡可能把握時間送醫。

常見運動如跑步、打球、登山等屬於耐力型運動，重量訓練、短跑等則屬於爆發型運動，林頌凱指出，運動強度可依照定義區分等級，但對於每個人來說仍有不同程度影響，像跑步強度不高，然而跑10公里與超馬仍有相當大差異，一般民眾與專業運動員對運動熟悉度也不同，建議民眾應量力而為，適度運動才能強健體魄不受傷。