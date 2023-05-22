胃炎無明顯症狀 61歲她定期檢查竟揪出「胃癌前病變」

(取材自健康醫療網)

61歲吳女士因為曾經感染幽門桿菌有慢性胃發炎，定期都會到醫院追蹤檢查，近日接受例行檢查時，被醫師揪出胃癌前病變，她相當驚訝，但在透過無痛內視鏡治療後，快速恢復身體的健康。

幽門螺旋桿菌感染 恐出現消化不良、胃食道逆流

台灣衛福部南投醫院肝膽腸胃科醫師黃耀光指出，依據最新國民健康署109年癌症 登記報告及衛生福利部110年死因統計，胃癌位居國人十大癌症發生及死亡皆為第八位。幽門螺旋桿菌感染是胃癌的主要危險因子之一，另外胃癌家族史、飲食習慣、抽菸等也都是造成胃癌發生的風險。

而大部分感染幽門螺旋桿菌者沒有明顯症狀，而有部分民眾會引發慢性胃炎、胃潰瘍或十二指腸潰瘍等情況，也可能會出現消化不良、胃食道逆流、腹脹、腹痛、食慾不振、噁心等症狀。

胃癌前病變採「內視鏡治療」肚皮無傷口、恢復快

黃耀光說明，胃癌前病變侵犯的深度僅在黏膜層，而且沒有局部及遠端的轉移，因此可以運用內視鏡來進行切除，相較於傳統手術 ，內視鏡治療具有肚皮不會有傷口、保留器官、提升身體恢復速度等優點。

不過，胃癌前病變通常沒有症狀，大多是靠意外或是篩檢發現，主要的檢查方式多是依賴胃鏡檢查，因此有經驗的醫師以及高規格的設備也是必備條件。

少吃醃漬 、加工食物 降低胃癌發生率

胃癌越早發現，預後越好。黃耀光醫師提醒，如果被診斷出幽門螺旋桿菌感染，建議要積極接受治療，降低罹患胃癌的風險；另外，少吃醃漬食物、加工食物等，多吃蔬菜水果，養成良好飲食習慣，不抽菸，也都是預防胃癌發生機率的方法。

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資料來源：健康醫療網

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