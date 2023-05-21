心臟、腎臟是命運共同體？醫：互扯後腿 惜命勿停藥

（圖：健康醫療網提供）

一名65歲的林大哥同時患有慢性心臟衰竭、糖尿病 及慢性腎臟病，也因為一直都有用藥控制，病情穩定。但因為疫情肆虐，身為新冠肺炎的高風險族群，便十分小心，不敢回診，怕到醫院提高染疫風險，因此中斷將近9個月用藥，本來可以自行散步的他，更是腳部水腫、氣喘吁吁，送到急診才發現病情惡化。心臟功能、腎臟功能變差，連糖化血色素都高達10%，體重也增加十幾公斤，緊急送入加護病房並接受緊急透析，住院一個月才出院，雖然逃過長期洗腎的下場，但腎功能也已經回不到原來穩定時的數字了。

心腎問題互相影響 心臟病恐導致腎損傷

「心腎症侯群」是臨床上重要的病症及議題，已有許多相關研究證實，心腎兩者之間有密切關係，會互相牽連影響。收治前述案例的台大醫院內科部主治醫師林彥宏，同時也是台灣高血壓 學會理事長，他提到除了研究之外，臨床上也明顯觀察到這種現象，有心臟疾病問題，無論急性慢性，都有可能會影響腎臟，反之，腎臟問題也可能會對心臟有不良影響。尤其邁入高齡化社會，患有慢性病的比例高，如常見的高血壓與糖尿病，都可能會造成心、腎等器官的慢性損壞。一旦有緊急情況出現，更有可能互相影響。

「如果只有一個器官有問題，疾病控制相對容易，但如果心腎同時出問題，就會互相扯後腿。」林彥宏醫師進一步說明，心臟不好者，血液不容易打出去，會導致腎臟灌流有問題，長久下來影響腎功能，若是心衰竭、心肌梗塞急性發作，伴隨急性腎損傷的機率也高，若是腎功能不好者又遇到急性腎損傷，可能必須面臨洗腎一途。也不只心臟影響腎臟，臨床上腎功能差者，體內易發生慢性發炎等問題，影響血管健康；相較於正常腎功能心血管疾病 患者,，腎功能差的心血管疾病患者，預後都較差；如果病患置放支架，腎功能差的患者其再狹窄率也較高；心衰竭患者若同時腎功能差，用藥也會有許多顧慮，阻礙治療。

規律用藥與調整生活習慣

林彥宏醫師更以新冠肺炎為例，解釋為何慢性病患者會容易成為重症高風險群，「因為底子差的人，沒辦法承受急性挑戰，愈嚴重者一旦遇到急性疾病威脅，就會一路崩盤，功能很難恢復。」如前述林先生，原本控制得宜，卻因為停藥導致功能受損，即使經歷暫時透析，心腎功能也無法回到急性發作前。

然而，並非慢性病患者都一定「底子很差」，只要能好好控制血壓、血糖，維持在目標值內，配合醫囑規律用藥，都能較有底氣面對挑戰。林彥宏醫師提及，近年來多了很多武器可以同時保護心腎，藥物多元，除了ACEI、ARB類藥物，SGLT2抑制劑也可同時改善心腎衰竭，一解難題。

除了藥物之外，減重、戒菸、飲食控制、運動、戒酒、調整不良生活習慣也相當重要，林彥宏醫師呼籲，慢性病患者千萬不要因為自己感覺良好而停藥，藥物提供的是控制而非治癒，需要持之有恆才能減緩慢性疾病對器官的損害，將長期慢性疾病可能導致的心腎衰竭，盡量延緩甚至不發生 。

此外，年輕患者，相對容易忽視自己的健康，提醒不管是新病人、老病人，都應藉由抽血、驗尿來檢視腎臟狀況如腎絲球過濾率，肌酸酐及蛋白尿，以維持腎臟健康。

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資料來源：健康醫療網

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