長針眼遲未消、睫毛常脫落？當心是眼瞼惡性腫瘤

圖片來源 ／健康醫療網

一名年約80歲的老婦人，左側下眼瞼出現一顆突起物，遲遲未消退還伴有傷口潰瘍之現象，後來轉由整形外科切除後由病理科證實為左側下眼瞼基底細胞癌。

眼瞼腫塊 常見2種良性疾病

台灣衛生福利 部南投醫院眼科主任何建賢表示，眼瞼腫塊常見有可能是俗稱針眼的麥粒腫及霰粒腫，這兩種症狀皆為良性，麥粒腫為急性細菌感染，眼瞼緣會出現紅腫熱痛等發炎症狀，而霰粒腫則是皮脂腺堆積所致，腫塊較不會有疼痛感。針眼初期可以冰敷減緩腫痛感，必要時醫師會開立口服抗生素，若腫脹化膿則需由醫師切開排膿；霰粒腫則需要以切開的方式進行清除。

眼瞼惡性腫瘤 好發中老年人 外科手術 切除為主

台灣衛生福利部南投醫院整形外科醫師呂明暐指出，眼瞼惡性腫瘤好發中老年人，以基底細胞癌為多數，其次是鱗狀細胞癌，而黑色素瘤等則相對最少，不同腫瘤治療方式不盡相同，但仍以外科手術切除為主，以基底細胞癌為例，主要的風險因子為陽光中的紫外線，因此多數個案出現於臉部及頭頸區域，而眼瞼則占了約一成左右。

Hughes flap兩階段手術 恢復外觀以及眼瞼功能

呂明暐表示，眼瞼的功能關乎眼球保護，其功能至關重要，一旦切除後未妥善重建處理，可能導致眼睛刺激、乾眼、角膜潰瘍甚至極端狀況下導致失明。醫療小組謹慎評估後為這名患者採取Hughes flap兩階段手術，在確認缺損的範圍之後，翻開病人的上眼瞼，切開結膜將部分的眼瞼板分離後，往下縫補至下眼瞼缺損處，此時患者的眼睛會被皮瓣遮擋住而暫時無法張開，約2-3週左右，待縫補的皮瓣與下眼瞼周圍組織癒合之後，再將原本與上眼瞼相連的皮瓣分離，恢復外觀以及眼瞼功能。

若反覆出現或睫毛脫落應就醫 確認惡性腫瘤可能性

當發現眼睛出現紅腫時，許多人會認為是針眼(麥粒腫)或是霰粒腫，不過除此之外，如果眼睛的腫塊反覆出現，或是有傷口長期難以癒合，就要當心了，應盡早就醫檢查，要評估惡性腫瘤的可能性。何建賢提醒，如果反覆在同一部位出現腫塊，或是因此睫毛脫落等狀況，應就醫確認惡性腫瘤的可能性。

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資料來源：健康醫療網

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