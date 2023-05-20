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睡到一半腳抽筋痛醒 靜脈曲張不敢開刀怎麼辦？

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

61歲呂女士雙腳靜脈曲張長達15年，雙腳易麻癢、睡到一半發生腳抽筋，臨床分期屬於第四期，且還有痔瘡問題。台灣國泰綜合醫院心血管中心心臟血管外科主治醫師李孟霖表示，靜脈曲張治療導管器械越來越進步，手術傷口也越來越微創，現今還有新型藥物可協助改善，呂女士經口服藥物與手術雙管齊下，術後恢復良好；若是屬於臨床分期第一型，甚至不需要進行侵入性的手術，口服靜脈用藥數週即可明顯改善。

靜脈曲張嚴重恐致肺栓塞死亡

靜脈曲張是常見疾病，台灣盛行率約20%，年發生率約2至3%，該疾患與深部靜脈血栓、周邊動脈疾病甚至痔瘡等疾病皆有一定的關聯性。而深部靜脈血栓又有導致肺栓塞的可能，具有一定死亡風險，不可不慎。

靜脈曲張好發於女性，原因包括懷孕、長期維持同樣的姿勢、肥胖、便秘等。除了造成外觀上的困擾，還有下肢皮下靜脈膨出、鼓起，尤其在經過一天長期站立後，下肢會感覺痠脹難忍，甚至疼痛，嚴重者甚至會形成靜脈炎、靜脈血栓，皮膚可能紅腫，色素沉著，乃至於靜脈破裂、出血，甚至導致慢性潰瘍，難以痊癒。

輕微可靠藥物改善 嚴重者仍須手術治療

李孟霖表示，過去對於靜脈曲張的治療，無論是導管器械的進步，或是手術傷口的越來越微創，主要專注在手術技術方面的提升。現今新型藥物不僅萃取自天然的橘子皮，並非化學製藥，與其他各種藥物沒有交互作用，相對安全。三大效果包括促進靜脈收縮、抗發炎、抗水腫，且於國外的研究顯示大約使用2週後能開始出現效果，約2個月其效果達到明顯穩定，甚至有研究顯示使用6個月後效果仍相當明顯。

雖然新型藥物是目前所有靜脈相關用藥中證據等級最高的藥物，並陸續得到許多歐美血管或靜脈學會的認證，建議可使用在各期的靜脈曲張患者身上，但李孟霖提醒，這並不代表靜脈相關的手術可以被藥物完全取代。藥物可以改善靜脈曲張症狀，然而對於已經產生嚴重逆流的靜脈血管，目前仍無法將其復原，需藉由手術處理。

因此，新型藥物扮演的角色，可以是初期靜脈曲張時的單一治療，也可當作嚴重靜脈曲張時輔助手術的工具，例如改善手術後的併發症，包括術後疼痛或是血腫的消除。除了讓患者有更多治療選項，也能改善患者長期以來的困擾。

改善靜脈曲張 日常保養有6招

想要預防靜脈曲張或改善靜脈曲張，根據國泰醫院資料建議6訣竅：

1.有空時，多抬高下肢，讓下肢高過心臟，每天至少半小時。

2.穿著醫療級的彈性襪，最好在早上未下床前就穿好，以免靜脈腫脹後再穿，效果就不好了。

3.建議體重過重者減重，以減少下肢負擔，並且避免穿戴太緊的腰帶或上衣。

4.坐時不要翹二郎腿，以免阻礙靜脈回流。

5.多做加強下肢肌肉力量的運動，增加血液回流，如走路或游泳。

6.避免慢性便秘或咳嗽，以免增加腹壓，妨礙靜脈回流。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57847

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