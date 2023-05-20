不僅生殖器變短 新研究「抽菸導致大腦萎縮」

圖片來源 ／健康醫療網

一項大型研究顯示，每天吸菸會使大腦的體積縮減。根據4月發表於醫學 預印本數據庫「medRxiv」的資料顯示，每天都要抽菸的癮君子，大腦容量、灰質、白質都比沒有每日抽菸者小，重度吸菸者尤為明顯。

根據「現場科學」（Live Science）報導，過往研究人員發現，比起不吸菸的族群，癮君子的大腦容量往往比較小，但當時尚未明確證實是吸菸導致大腦萎縮，或是大腦體積小的人較有抽菸傾向。

根據4月發表於醫學預印本數據庫「medRxiv」的最新報告顯示，現今研究人員提出了強而有力的證據，顯示吸菸會導致大腦萎縮。這份研究調查了逾28,000位參與者的菸癮民調，並比對分析英國生物銀行的大腦影像數據，這是一個龐大的遺傳和健康數據庫。

參與者進行了2次調查，時間分別為2006-2010年與2012-2013年，在第2次調查時，參與者還接受了「核磁共振」（Magnetic Resonance Imaging ,MRI）的方法對大腦進行了影像檢查。

每天抽菸的癮君子 這3個部分會萎縮

調查發現，每天抽菸者的大腦容量、灰質與白質都比較小，尤其以重度吸菸者的灰質體積差異更大，若是每天都抽1包菸，1年後灰質體積平均減少0.01立方英寸（約0.15毫升）。研究人員認為，這種關聯佐證了吸菸會導致大腦容量萎縮的理論。不過，重度吸菸者的白質受影響程度則較不明顯。

1.平均腦容量小了0.4立方英吋（約7.1立方公釐）

2.灰質（gray matter）減少了0.3立方英寸（約5.5毫升），這是一種神經組織，為中樞神經系統的重要組成部分。

3.白質（white matter）減少0.1立方英寸（約1.6毫升），作用為控制神經元共享訊號，協調腦區之間的正常運作。

分析進一步顯示，比起近期才戒菸的人，已長期戒菸的人，腦內灰質略多了一點。研究人員分析，戒菸可以稍微逆轉大腦萎縮的程度，例如比起一般戒菸者，提早一年戒菸的人，腦內灰質多了0.005立方英寸（約0.09毫升）。

研究人員還研究了參與者的基因資料，以了解基因變異是否與灰質體積差異有關，結果顯示，基因變異的高風險族群有吸煙傾向，但與灰質體積無關。也就是說，灰質變化的關鍵仍在於每日抽菸，並非基因問題。

未來研究方向 抽菸是否導致 阿茲海默症

研究吸煙風險遺傳學的美國賓州大學醫學院教授劉大江（Dajiang Liu）表示，這項調查嚴格執行，從公共衛生的角度來看，是一項非常重要的研究。由於大腦萎縮會導致阿茲海默症等神經退化性疾病，因此在抽菸與大腦萎縮之間確認因果關係，未來可進一步研究吸菸是否透過這種機轉導致阿茲海默症等失智 症，甚至研發有效的藥物以避免腦組織損失。

原文出處：Daily smoking linked to brain shrinkage in massive study

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57854

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