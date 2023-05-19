我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蛋價狂跌 南加華人超市搶購「不買就虧了」

知情人士：澤倫斯基將現身日本廣島 親自參加G7峰會

粿粿9月大女兒確診聽損 醫：先天性聽損大多不可逆

記者許政榆／台北即時報導
粿粿女兒小粿醬戴著奶茶色助聽器。（取材自IG）
粿粿女兒小粿醬戴著奶茶色助聽器。（取材自IG）

台灣中信兄弟啦啦隊出身的藝人粿粿（江瑋琳），去年8月生下女兒「小粿醬」，和老公范姜彥豐一家三口幸福美滿，不過昨晚她於臉書PO出長文，透露女兒確診為聽損兒，現在必須要戴助聽器，她特地為女兒選了奶茶色的助聽器，也喊話希望女兒不要因此膽怯，要勇敢探索這世界，若路上有人疑惑女兒耳朵上的東西，「不知該說什麼的時候，可以誇獎一下爸媽精心挑選的奶茶色很漂亮。」

台灣每年有千分之3至4的新生兒，會有不同程度上的聽損問題。台大醫院耳鼻喉部主治醫師吳振吉表示，新生兒出生時皆會做聽力篩檢，若無法聽到35分貝以下，為中度到中度以上聽損，因而算出新生兒約千分之3的聽損好發率。一般而言聽到25以內分貝屬於正常聽力範圍，若是25至30分貝則屬於輕度聽障，約有1至2%的小朋友可能有輕度以上聽損問題，以先天性感官缺損來說，聽損人數僅次近視。

台大醫院耳鼻喉部主任劉殿楨表示，先天型聽損約6至7成是基因問題，復原機會不大，只能持平或是變差。考量嬰兒語言學習黃金期在2、3歲前，若經過檢測屬於35-40分貝的中度聽損，會建議在出生6個月左右就開始使用助聽器，若屬於90分貝以上的極重度聽損，建議植入人工電子耳，減少小孩未來聽不到、學不會或講不清楚情況。

吳振吉說，若是雙側聽損者，約5至6成屬於基因因素，而媽媽懷孕時感染巨細胞病毒，也會影響新生兒內耳發育、神經問題，大多屬於不可逆，目前有8成可透過基因檢查、影像檢查或病毒檢查確認原因，剩餘2成則難找出原因。基因是最常見的隱性遺傳，不同基因的聽力不同，基因治療是未來趨勢，目前美國FDA核可針對特定基因的臨床試驗，台灣目前尚在審核中。

吳振吉表示，目前新生兒出生會做聽力篩檢，若有聽損問題3個月會確診，及早發現、及早治療，搭配輔具治療，輔助小孩發展正常聽力及語言，才能改善聽語表現。聽損如同近視，退化速度已取決期病因，1歲後病程大多定型且不可逆，甚至還會變差，經過矯正後可以讓小孩聽覺接近正常人。

篩檢 檢測 臉書

上一則

血友病患尿液見血 肇因在攝護腺

下一則

新冠第4波疫情來了 何美鄉曝真正威脅是在「這時候」

延伸閱讀

喝酒易臉紅 醫：酒精不耐症典型

喝酒易臉紅 醫：酒精不耐症典型
每人平均有2個遺傳病基因 聽損媽揪出遺傳真相

每人平均有2個遺傳病基因 聽損媽揪出遺傳真相
研究：不戴助聽器 失智風險12年高42%

研究：不戴助聽器 失智風險12年高42%
1個爸爸2個媽 英國首個「3人基因」嬰兒誕生 全球僅5例

1個爸爸2個媽 英國首個「3人基因」嬰兒誕生 全球僅5例

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

延緩老化、避免腦中風與失智 日常「鍛鍊6招式」天天做

2023-05-12 00:30
吃蔬果有益健康，挑對水果的成熟時機也很重要。（取材自pexels）

吃水果選對時機 營養價值更高

2023-05-11 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

研究：中國近千萬人糖尿病 恐與「夜間光害」有關

2023-05-12 01:00
圖片來源 ／健康醫療網

你準備好退休了嗎？熟齡族生活樣貌20題檢測

2023-05-14 01:30
圖片來源 ／健康醫療網

以為慢性病就醫卻是急性心肌梗塞 醫警告「1症狀」難有自覺

2023-05-12 01:30
（圖：健康醫療網提供）

40歲後肌肉量直直落加劇骨鬆 掌握4大營養關鍵健康老

2023-05-18 00:45

超人氣

更多 >
醫生說只要做這件事 可避免血糖飯後飆升

醫生說只要做這件事 可避免血糖飯後飆升
創辦YouTube 陳士駿鼓勵亞裔追夢矽谷

創辦YouTube 陳士駿鼓勵亞裔追夢矽谷
研究：摩天大樓重壓 紐約市年年下沉 威脅大於氣候變遷

研究：摩天大樓重壓 紐約市年年下沉 威脅大於氣候變遷
情侶「空中口愛」被清楚拍下 遊樂區：纜車是透明的

情侶「空中口愛」被清楚拍下 遊樂區：纜車是透明的
用假出生證明讀新澤西州高中 29歲韓女免坐牢

用假出生證明讀新澤西州高中 29歲韓女免坐牢