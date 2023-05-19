寶寶感冒鼻塞怎麼辦？ 醫教你「吸鼻器」7訣竅

圖片來源 ／健康醫療網

防疫 措施鬆綁加上免疫負債，近期許多嬰幼兒感染呼吸道融合病毒RSV、流感 或過敏 ，寶寶鼻涕堵塞鼻腔、整夜哭鬧該如何處理？台灣恩主公醫院小兒科主治醫師許登欽建議，家長可使用吸鼻器將鼻涕引流出來，手動式小巧易攜，電動式吸力強效但須小心別傷害到鼻黏膜，只要掌握7項重點，即可緩解寶寶不適。

流鼻涕、鼻塞都是生病或過敏常見的症狀，使病人難以順暢呼吸，尤其夜間躺下鼻涕倒流更是不舒服，嬰幼兒不會擤鼻涕，如因堵塞鼻腔，便容易引起感染和發炎導致粘膜腫脹變成「鼻塞」，除了會降低飲食慾望，晚上也會哭鬧不易入睡。因此，使用吸鼻器將鼻涕引流出來，可以緩解寶寶的不適，改善症狀。

吸鼻器有哪些種類？

手動式：手動式吸鼻器價格便宜、操作簡單、體積較小且方便攜帶，常見的有按壓式或口吸式，主要是利用負壓原理將鼻涕吸引出來。但吸力較弱且不容易消毒清洗，尤其家長使用口吸式要注意，若吸入寶寶的鼻涕，容易被傳染病毒與細菌。

電動式：電動式吸鼻器靠電力驅動幫浦產生吸力，可產生較大的吸力，操作方便，但使用時需小心不要傷害到寶寶的鼻腔黏膜，建議先使用較低的吸力，反覆少量吸取，減少吸力對耳膜的負擔降低不適感。另因噪音較大，可能使寶寶懼怕而排斥。

雖然適度吸出鼻涕，對症狀緩解有幫助，但若鼻腔黏膜出現受傷紅腫及流鼻血的情況，就不建議再繼續使用了，這時候應該交由醫師判斷處理。通常洗澡後、睡前或是鼻涕量累積太多的時候，適度地幫小寶寶吸出鼻涕，就可以改善呼吸及睡眠品質。

使用吸鼻器七大重點：

一、先確定寶寶鼻塞的原因是鼻涕太多還是黏膜腫脹造成，若是鼻涕太多可使用吸鼻器，但若是黏膜腫脹則不適用。

二、吸鼻涕時要把寶寶固定好，以免寶寶掙扎受傷。

三、使用電動式吸鼻器要從最小吸力開始，慢慢反覆少量吸取，1次吸取約3秒鐘，勿求快速強力抽吸，以免傷害到寶寶的鼻黏膜。

四、吸鼻器效能除了負壓的強弱之外，吸頭與鼻孔的密合度也很相關，選擇適合的吸頭，可與鼻孔密合產生有效負壓，且不會過度深入鼻道傷害到黏膜。吸頭的位置應放置在鼻道中央而不接觸到鼻黏膜。

五、鼻涕黏稠不易抽吸時，可以先給寶寶吸加熱潮濕的空氣（例如洗澡時的蒸氣），當洗完澡、鼻涕稀釋後再使用吸鼻器。

六、鼻涕太黏稠時，也可滴3-5滴生理食鹽水滴到鼻腔中，鼻涕稀釋後較易抽吸。

七、一旦寶寶顯露出疼痛表情或有流血，應立即停止。

無論是手動式或電動式吸鼻器，皆屬於第一等級醫療器材。許登欽說明，醫材產品需有許可證字號，家長使用前應先詳閱說明書再謹慎使用。若孩子年紀較大，可與他溝通同意後再使用吸鼻器，可減少孩子對醫材的懼怕與抗拒。吸鼻器可以協助紓緩寶寶的不適，但非治療的必要程序，若是生病相關醫療問題仍應與醫師討論用藥治療。

台灣食藥署提醒，消費者在購買吸鼻器時，可以參考「醫材安心三步驟，一認、二看、三會用」，只要掌握以下3個小撇步，即可正確且安心使用合法的醫療器材。

第一：「認」識此類產品是醫療器材。

第二：購買產品時「看」清楚包裝上載明的醫療器材許可證字號及其標示。

第三：在使用前要詳閱說明書，依說明書刊載的方式「正確使用」醫療器材。

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資料來源：健康醫療網

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