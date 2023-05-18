新手爸媽輕忽3月男嬰換尿布翻落腦出血 手術清除血塊

男嬰的爸媽18日回義大醫院，感謝神經外科主任王浩洸（左２）及醫療團隊。（義大醫院提供）

台灣高雄1名出生3個多月的男嬰在換尿布時，突然自行翻身滾落地面，爸媽當下迅速將他帶到醫院檢查，當時未發現異狀，不料2天後男嬰開始出現精神委靡、吐奶，爸媽警覺帶他到義大醫院急診，腦部電腦斷層檢查結果，發現左側頂葉有大片紡錘狀的硬腦膜上出血與左頂骨骨折，幸經手術 與兒科重症醫師團隊細心照護，很快轉醒恢復良好。

據了解，這名男嬰的父母親結婚，但多年一直不孕，藉由試管嬰兒終於得到一對可愛的雙胞胎，不料其中一名男嬰在3個多月大，換尿布時突然自行翻身，滾落到地上後撞到左後腦杓。焦急的新手爸媽非常迅速地將男嬰帶往醫院檢查，當時未發現異狀，便讓他們回家靜養觀察。

2天過後男嬰開始精神委靡不振，喝的奶量開始降低、甚至開始吐奶，警覺的爸媽便立刻帶他至義大醫院急診就醫。經過神經外科主任王浩洸以及醫師黃俊元檢查後，發現男嬰有塊特別大的頭皮血腫，反應也是略顯遲鈍，透過腦部電腦斷層檢查，發現男嬰的左側頂葉有大片紡錘狀的硬腦膜上出血與左頂骨骨折。

王浩洸向男嬰的爸媽說明病況後，立即安排手術。由於男嬰的頭骨非常的薄，甚至比指甲還薄，脆弱地拿一支鑷子輕敲一下， 可能便會碎裂，所以醫師的動作要非常輕柔細膩，小心地移除部分頭骨後，將血塊悉數清除後，再用藥物止血並置入顱內壓監視儀，順利完成手術。

王浩洸說，真正困難的不是手術本身，術後的照護才是最重要的。在藥物學上，孩童並不是成人的縮小版，很多的藥物嬰兒都無法使用，藥物劑量計算的方式也極其複雜，稍微少一點就沒效，稍微多一點可能就會有毒性。

義大醫院兒童醫學 部主治醫師蔡育承提醒，嬰兒因換尿布跌落送醫並不罕見，所幸通常為低處跌落，極少出現嚴重後遺症。換尿布時應選擇平坦且高度小於1公尺的平面，避免濕滑、不平整、或角度太陡的地方，以免嬰兒滑落。