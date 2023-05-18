打完針後要不要揉一揉？當心錯誤處理易瘀青

（圖：健康醫療網提供）

打完針後到底要不要揉一揉？食藥署說明，打針時根據施打的位置和用途不同，後續的處理方式也不一樣。針後錯誤處理容易瘀青，建議民眾打針時，可詢問護理師或專業醫事人員後續的處理方式，注射藥品後最好在原處休息30分鐘，無不適或過敏 反應後再離開。

（圖：健康醫療網提供）

解答：並非所有的針打完都需要揉

並非所有的針打完都需要揉，有些針劑打完不適合揉，如果揉了，反而會有反效果。一般而言，打針後需不需要揉，依注射的藥品種類或注射方式而定。通常打胰島素(皮下注射)，或打血管針(靜脈注射)，如打點滴、抽血及一些小量的藥物注射等，這類的針劑打完後，不需揉，只需輕壓傷口，直到不再出血即可，如果揉的話，可能會使血管遭到拉扯，而導致皮下出血或淤青。

部分肌肉 注射的藥品，會建議輕揉注射部位，以加速藥品的吸收或使藥品快速產生藥效。而部分疫苗 ，雖然也是肌肉注射，但因疫苗是在注射後，讓藥品緩慢被身體吸收，慢慢誘導身體產生抗體。因此，打完疫苗後，不建議搓揉注射部位，若注射藥品24小時後有產生局部硬塊，可透過熱敷的方式改善。

食藥署建議，目前注射的藥品種類繁多，建議民眾打針時，可詢問護理師或專業醫事人員後續的處理方式，並且注射藥品後，最好在原處休息30分鐘，如無任何不適或過敏反應後再離開。

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原文出處：聽說打完針後，一定要揉一揉，隔天傷口才不會瘀青?

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