我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／金塊約柯奇場均大三元 勇奪西區冠軍賽MVP

加州男好心護鴨過馬路 下秒竟遭車撞死

孕婦聰明吃 7招補足營養

許政榆
孕媽咪需多攝取三大營養素，菜色盡量選清蒸、水煮或涼拌。（Getty Images）
孕媽咪需多攝取三大營養素，菜色盡量選清蒸、水煮或涼拌。（Getty Images）

孕婦如何挑選菜色吃出美味健康呢？營養師建議挑選7大技巧，可補足孕婦所需營養素，讓準媽咪既可以享用美食也可以健康無負擔。

若是孕婦營養素攝取不均衡，熱量過多難控制體重，加上纖維素攝取不足，恐造成便祕、痔瘡等問題。台灣榮新診所營養師李婉萍提醒，孕婦孕期需多攝取葉酸、鈣質、鐵質3大營養素，每日可以喝咖啡或茶，咖啡因不超過200毫克即可。

1、攝取優質蛋白

孕婦孕期需要豐富蛋白質，李婉萍建議，可選脂肪含量較低的鮮蝦、海參、花枝、牛腱肉、雞肉為主，或清蒸鮮魚、豆乾、毛豆等取代獅子頭、東坡肉、紅燒蹄膀等。

2、清蒸水煮更好

菜色盡量選清蒸、水煮或涼拌，避免選油炸、糖醋、燴（勾芡），例如以汆燙草蝦、清蒸鮮魚代替糖醋魚，或以香蔥油雞代替香酥炸雞，也可以去除酥炸的雞皮，減少過多油脂。

3、補足葉酸鐵鈣

孕期三大關鍵營養素，「葉酸」對胎兒的腦部神經發育非常重要；「鈣質」則可幫助胎兒骨骼發育；「鐵質」可幫助準媽咪預防貧血。想要一次取得三大營養素，建議可選空心菜炒牛肉、韭菜煎蛋、蔥爆豬心等，尤其豬肝、芥藍菜更是一次包含三種營養素。

4、巧選高纖蔬果

足夠纖維素能幫助準媽咪維持腸道健康、促進蠕動及預防便祕，建議聚餐至少攝取兩種以上蔬菜，以深綠色蔬菜佳，如銀魚莧菜、蒜炒菠菜、清炒芥藍，水果份量建議一餐一個拳頭大。

5、甜點有鈣含纖

血糖過高可能導致胎兒增加巨嬰症、新生兒低血糖風險，建議甜點可選含鈣質的乳酪蛋糕、含纖維素與鐵的紅豆紫米粥來代替鮮奶油泡芙、奶油蛋糕等，避免未經高溫烹煮或未殺菌完全，容易發生食物中毒。

6、7分飽不過量

若怕吃過量，可以用「2+1點餐法」，像是夫妻2人可點3道菜，並維持7分飽即可。

7、咖啡因200毫克

準媽咪若想喝有咖啡因的茶和咖啡，建議一天最多不能攝取超過200毫克的咖啡因，約為市售一杯300cc的飲品量；要多喝水，幫助腸道消化及避免便祕，聚餐時可選擇適量的新鮮果汁或無糖飲品，例如現搾奇異果汁、鳳梨汁、黑豆茶、麥茶等。

咖啡 便祕 血糖

上一則

壓力、咖啡因、肥胖引發「雌激素強勢」 5招助保健康

延伸閱讀

最強孕婦？網紅曬照自誇爬「3座101」 被踢爆上一胎就登山骨折

最強孕婦？網紅曬照自誇爬「3座101」 被踢爆上一胎就登山骨折
嬰兒搭高鐵哭鬧 母被批「帶娃就不得了」她被回嗆「孕婦也不得了」

嬰兒搭高鐵哭鬧 母被批「帶娃就不得了」她被回嗆「孕婦也不得了」
超強孕婦 台網紅懷第7胎挺8個月孕肚登山「爬三座101」

超強孕婦 台網紅懷第7胎挺8個月孕肚登山「爬三座101」
搶救烏克蘭孕婦 這張照片獲「年度世界新聞攝影獎」

搶救烏克蘭孕婦 這張照片獲「年度世界新聞攝影獎」

熱門新聞

新冠第四波疫情正式到來，中研院生醫所兼任研究員何美鄉說，發生原因是開放邊境，旅遊頻繁下，造成病毒傳播。示意圖，圖中人物與新聞無關。（聯合報系資料照片）

新冠第4波疫情來了 何美鄉曝真正威脅是在「這時候」

2023-05-19 05:45
蘇彥伯說，心室早期收縮引起的心律不整，咳嗽為少見卻是典型症狀，若出現斷斷續續出現不明原因咳嗽，一定要提高警覺。（Getty Images）

氣溫起伏大出現不明原因咳嗽 當心「這」病上身恐猝死

2023-05-22 19:36
（圖：健康醫療網提供）

心臟、腎臟是命運共同體？醫：互扯後腿 惜命勿停藥

2023-05-21 00:45
燕麥片。（本報資料照片）

12種碳水化合物 吃健康

2023-05-17 09:00
（圖：健康醫療網提供）

40歲後肌肉量直直落加劇骨鬆 掌握4大營養關鍵健康老

2023-05-18 00:45
圖片來源 ／健康醫療網

睡到一半腳抽筋痛醒 靜脈曲張不敢開刀怎麼辦？

2023-05-20 01:30

超人氣

更多 >
你存入萬元以上現金 銀行會做這件事

你存入萬元以上現金 銀行會做這件事
保持腸道健康 腸胃科醫生每天吃這些零食

保持腸道健康 腸胃科醫生每天吃這些零食
俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」

俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」
沖馬桶掉落鑽戒 她失而復得…污水裡沉浸13年 依然美麗無比

沖馬桶掉落鑽戒 她失而復得…污水裡沉浸13年 依然美麗無比
台「5億高中生」配偶早有女友？「遺產可能這麼分」

台「5億高中生」配偶早有女友？「遺產可能這麼分」