沒被貓抓也會得「貓抓病」 還可能反覆感染

王小妹中指指節與手掌內側各有一個微小傷口。（圖：光田醫院提供）

貓咪是許多人的療癒夥伴，但貓咪身上可能帶有細菌和寄生蟲，若傳染到人體身上將造成健康危機。一名8歲小女孩沒有被貓咪抓咬傷，卻感染到「貓抓病」，此病一般成人輕症可自癒，但對於幼童、老年人與免疫低下的族群，可能造成威脅。

8歲王小妹右手肘內側有明顯腫塊突起，呈現微紅腫脹且逐漸疼痛多日，媽媽見狀覺得不對勁，便帶王小妹到台灣光田醫院兒科江國樑醫師門診治療。此外，王媽媽也注意到王小妹的中指指節與手掌內側各有一個微小傷口，略像是昆蟲蚊蟲叮咬過痕跡，擔心腫塊與傷口是否有關聯。

王媽媽表示，家中有養貓，且王爸爸曾在一個多月前因為被貓咬傷引發「貓抓病」，導倒腋下淋巴炎與膿瘍並住院接受治療，但王小妹妹並沒有被貓抓咬到，因此不以為意。

江國樑指出，王小妹妹手肘患部有明顯腫塊，並且有疼痛腫脹與輕微發熱；超音波顯示，在肘部皮下有一處半徑約1公分的低超音波訊號的病兆，且白血球與急性反應蛋白輕微偏高，王小妹雖然沒有被貓咪直接咬傷，但疑似家中環境餘留貓蚤，而貓蚤是細菌的宿主，王小妹遭受到貓蚤叮咬而細菌感染，由病癥判定為「貓抓病」，所幸王小妹住院檢查與治療，已康復出院。

江國樑說，貓抓病是種受到貓爪帶原的韓瑟勒巴通氏菌（Bartonella henselae）感染時所產生的疾病，貓抓病患者通常是因遭到貓抓、舔或咬傷，抓傷的患部出現化膿甚至腫塊，擴散到貓抓傷處的淋巴結所導致的疾病，但大多數免疫功能正常且症狀輕微的成人患者甚至不需要藥物也會自行痊癒，但幼童和老年人因免疫功能較弱，要特別注意。

江國樑提醒，家長要注意幼童與寵物互動玩耍後，留意身上是否有傷口，若後續有化膿腫塊等現象，要進一步至門診檢查。