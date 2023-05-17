經常肩膀痛恐是肩旋轉肌破損 70歲以上6成都中

圖片來源 ／健康醫療網

65歲的林伯伯最近三個月他總感覺右側肩膀痠痛，尤其是在抱孫子或搬重物時，更覺得肩膀隱隱作痛，入夜睡覺時也常因肩膀的疼痛讓他輾轉難眠。某日，牽機車時，右手如同往常一般用力一拉，卻突然感覺右肩有股灼熱的劇痛感，就醫經超音波及核磁共振檢查後，診斷出肩膀旋轉肌有破損。

70歲以上老年人 「肩旋轉肌破損」比率高達6成

樂生療養院關節 重建科主任駱耀璋說，肩膀旋轉肌主要由棘上肌、棘下肌、肩胛下肌及小圓肌所組成，除了負責肩膀抬高、外展及內轉等主要關節活動之外，更提供了肩膀關節的穩定度與動態平衡。

他進一步解釋，造成肩旋轉肌破損的原因有很多，包括肌腱老化、慢性肩關節夾擠、以及外力造成的拉傷或撕裂傷等。根據醫學 研究統計，60歲以上的老年人中，有將近三成的比率有旋轉肌破裂的情形；70歲以上長者，肩旋轉肌破損的比率更高達6成。

診斷宜循序漸進 X光、超音波與核磁皆重要

駱耀璋表示，肩旋轉肌破裂的診斷宜循序漸進，X光、超音波與核磁共振都很重要。X光可以診斷肌腱是否鈣化、骨頭有無疾患及肩關節是否有退化的現象；而超音波可以看旋轉肌是否有破裂，並且於動態下查看肩膀是否有夾擠造成旋轉肌破裂情況。

至於核磁共振(MRI)，更是肩旋轉肌破裂重要的診斷關鍵，林伯伯就是利用MRI完整地評估破損的大小、形狀、位置以及是否有脂肪浸潤肌腱的情形，影響他治療方式的選擇，進而促進其術後恢復速度。

微創肩關節鏡治療 減少軟組織損傷

駱耀璋提醒，現代人喜愛運動休閒，長者們在運動或搬重物時須特別小心肩膀用力方式及姿勢，避免用力過當而造成肩膀旋轉肌的損傷。當肩膀時常疼痛且症狀逐漸嚴重時，切勿輕忽，應及早就醫，接受適當的檢查與評估，才能盡早診斷與治療。

由於醫療技術日新月異，肩旋轉肌破損已經可由微創肩關節鏡的方式來進行修補，比起傳統的手術 方式，微創手術能減少周圍軟組織的損傷，使病患更快速地恢復並盡早復健，以利早日恢復正常生活及運動。

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資料來源：健康醫療網

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