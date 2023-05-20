莓果藏A肝病毒 醫師：清水難洗淨

美式賣場好市多販售的冷凍綜合莓果、藍莓遭到A型肝炎病毒汙染。(本報資料照片)

好市多 A肝莓果事件日前延燒，對於A肝病毒可在莓果上可以存活多久，醫師均坦言「不知道」。但台灣林口長庚毒物科主任顏宗海表示，A型肝炎病毒難用清水洗淨，只能高溫 加熱消滅，如果不慎買到有問題莓果，只能加熱製成果醬。

嘉義長庚副院長盧勝男坦言，無法知道A肝病毒在莓果上可以存活多久。顏宗海則表示，病毒在有生命體的物體上才會生長，理論上離開生命體不會存活太久，但到底可以停留多久並無答案。

顏宗海說，唯一可以確定的是A型肝炎的潛伏期大約15到50天，因此不慎食用含有病毒的莓果，要觀察大約兩個月，看是否出現相關症狀。不過症狀早期沒有什麼特異性，主要就是疲倦；而後才可出現小便茶色、黃疸等症狀。

但顏宗海說，A型肝炎和B、C肝炎容易出現慢性肝炎不同，以急性肝炎為主，且多能痊癒、癒後情況良好。只有少數、約千分之三的患者可能出現猛爆性肝炎，繼而死亡，但通常發生在老年人或是本身有肝臟疾病者。顏宗海說，不只是莓果，過去在冷盤、三明治、沙拉、水果、魚貝類和冷飲等上都曾檢驗出A型肝炎病毒，因此盡量減少生食。但是水果很少有人煮熟再吃，較難避免。