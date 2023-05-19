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血友病患尿液見血 肇因在攝護腺

記者陳雨鑫／台北報導
醫師指出，許多血友病患者的表現型態並不典型，有些會單獨以「泌尿道出血」表現；圖為示意圖。（Getty Images）
醫師指出，許多血友病患者的表現型態並不典型，有些會單獨以「泌尿道出血」表現；圖為示意圖。（Getty Images）

一名50多歲男性阿文（化名），近期小便時時常出現血尿、下腹部明顯疼痛。阿文是一名血友病患者，出現症狀後立即到血友病中心就醫，經會診是攝護腺腫大引起出血。

台灣基隆長庚血友病中心主任黃彥閔表示，該名案例是原本就被診斷為「血友病」，出現血尿症狀時，並沒有僅懷疑與泌尿道疾病有關，如果是尚未被確診的血友病患者，不只有四肢不明原因瘀青症狀，也可能是透過血尿表現。

黃彥閔表示，血友病是一種出血性的遺傳疾病，許多患者的表現型態並不典型，有些會單獨以「泌尿道出血」表現，多數民眾對血尿的認知，多與結石或感染有關，但是如果凝血功能異常，也會導致血尿的出現。

黃彥閔表示，血友病單獨以血尿的方式表現並不多，但隨著高齡化社會的來臨，也可能會增加後天血友病發生的機率，民眾需要提高警覺。

黃彥閔表示，血友病患者的平均壽命跟一般人無異，因血液中缺乏特定凝血因子，反覆出血可能會導致關節、眼睛、牙齒或泌尿道病變，嚴重影響生活品質。

黃彥閔表示，以前血友病有多會採取「需求性」治療，僅有發生出血時，才注射凝血因子；目前更有效的防範方式，是採取預防性治療，定期補充凝血因子維持體內濃度，從源頭避免嚴重出血。血友病並不可怕，只要妥適治療，並且維持運動都能與血友病好好共存。

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