我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰大選爆黑馬 前進黨領袖皮塔是哈佛校友、娶女明星 年輕人力挺

「毀滅性災難」若國債違約 購屋成本恐暴增22%

每人平均有2個遺傳病基因 聽損媽揪出遺傳真相

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

身為客服人員的李小姐一直以來都困擾於聽力不佳，求助許多耳鼻喉科仍找不到原因，直到懷孕時在醫師建議下做了包含聽損的帶因篩檢，赫然發現自己竟然是遺傳性聽損的患者和基因帶因者。美國婦產科醫學會建議，為了確認寶寶的患病風險，不分種族的媽媽應該都要進行帶因篩檢。台灣博愛蕙馨醫院婦產科曾翌捷醫師也表示，基因檢測可輔助婦產醫師快速掌握病患狀況，規畫適當的臨床照護，降低遺傳疾病的風險與負擔。

幸運的是，李小姐的先生經過檢測，報告顯示沒有遺傳性聽損的隱性帶因，寶寶的遺傳患病機率因此大幅下降，夫妻倆才放心繼續懷孕生產。在孩子健康出生後，李小姐激動又開心地感謝曾翌捷醫師，不僅幫助她找到多年來聽力不好的原因，更重要的是沒有讓遺傳疾病的遺憾在寶寶的生命裡重演。

新生兒聽力篩檢 台灣每年發現逾700個聽損寶寶

根據台灣衛生福利部國民健康署統計，台灣每1000個新生兒就有1個人雙耳聽障，其中2/3就是基因遺傳造成的，新生兒聽力篩檢每年更是發現超過700個聽損寶寶。由父母遺傳給孩子的突變基因引起的聽力損傷，研究發現至少數千種可能導致聽損的突變基因，有遺傳性聽損的新生兒，通常在出生時就出現聽力障礙，不但會阻礙語言學習，更會大大影響日後的發展、社交、人際關係與自我認同。

夫妻為同疾病帶因者 孩子有1/4的機率患病

根據研究顯示，平均每個人身上帶有至少2個遺傳性疾病基因，這些遺傳性疾病在全球發生率約為1%，每當新生兒患病時，父母必然驚慌心痛。曾翌捷感嘆地說：「身為一位執業多年的婦產科醫師，看過許多夫妻明明沒有家族史，孩子出生後卻罹患了遺傳疾病，讓新手父母每每都措手不及。」

遺傳性疾病包括X染色體脆折症(FXS)、脊髓性肌肉萎縮症(SMA)、藥害性聽損等多種疾病。從遺傳性疾病帶因篩檢統計中發現，各種疾病的綜合帶因率高達50%，如果夫妻同時為同一疾病帶因者，孩子就有可能有1/4的機率患病。

然而，遺傳性疾病無法透過台灣現行的常規產檢（包含唐氏症篩檢、NIPT、羊膜穿刺的羊水核型分析、羊水晶片）來偵測，所以沒有家族史就無法在產前針對某疾病做特定檢測。

美國婦產科醫學會建議，為了確認寶寶的患病風險，讓媽媽能安心待產，迎接健康新生兒，不分種族背景應該都要進行帶因篩檢。曾翌捷醫師也表示，現今基因檢測的進步，已經讓這些不易被發現的隱性疾病，透過帶因篩檢被發現，輔助婦產醫師在有限的問診時間內，快速掌握病患的家族史、疾病帶因狀況，規劃適當的臨床照護，更能降低遺傳疾病的風險與負擔。

【延伸閱讀】

【微聽損專輯】聽損雙胞胎家長泣不成聲 如何翻轉困境？

【微聽損專輯】孩子聽不清恐影響學習、社交 別錯失早療黃金期


資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57789


喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

篩檢 檢測 醫學

上一則

普洱茶富含「消脂素」抗肥胖、流感 研究又發現3新功效

下一則

她月經3個月不停 子宮頸抹片揪出「婦科頭號殺手」

延伸閱讀

研究：不戴助聽器 失智風險12年高42%

研究：不戴助聽器 失智風險12年高42%
1個爸爸2個媽 英國首個「3人基因」嬰兒誕生 全球僅5例

1個爸爸2個媽 英國首個「3人基因」嬰兒誕生 全球僅5例
「生命之書」人類基因圖譜更新 納入各族裔47男女樣本

「生命之書」人類基因圖譜更新 納入各族裔47男女樣本
1個爸爸2個媽 英首個「3人基因嬰兒」出生 避免遺傳疾病

1個爸爸2個媽 英首個「3人基因嬰兒」出生 避免遺傳疾病

熱門新聞

「千萬不要側躺玩手機」近期躍上中國微博熱搜，引起許多網友討論。（取材自央視新聞）

這種行為傷眼又傷頸椎 但很多人卻天天這樣做

2023-05-08 08:31
吃蔬果有益健康，挑對水果的成熟時機也很重要。（取材自pexels）

吃水果選對時機 營養價值更高

2023-05-11 02:00
（圖：健康醫療網提供）

「3大飲食」逆轉腎健康 營養師：吃米食比吃麵食更好

2023-05-10 01:45
圖片來源 ／健康醫療網

延緩老化、避免腦中風與失智 日常「鍛鍊6招式」天天做

2023-05-12 00:30
圖片來源 ／健康醫療網

研究：中國近千萬人糖尿病 恐與「夜間光害」有關

2023-05-12 01:00
圖片來源 ／健康醫療網

你準備好退休了嗎？熟齡族生活樣貌20題檢測

2023-05-14 01:30

超人氣

更多 >
「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人

「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人
泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進

泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進
史無前例…傑尼斯為創辦人猥褻黑歷史道歉了

史無前例…傑尼斯為創辦人猥褻黑歷史道歉了
特斯拉故障竟是動物惹禍 華人送修2次破財1600元

特斯拉故障竟是動物惹禍 華人送修2次破財1600元
前陸戰隊員被控鎖喉殺人 民眾捐款給他打官司 已破百萬

前陸戰隊員被控鎖喉殺人 民眾捐款給他打官司 已破百萬