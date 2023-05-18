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手麻腳麻 恐頸椎間盤突出

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常覺得肩頸痠痛、眼睛酸澀，如想改善就戒掉低頭族的習慣。（取材自pexels）
常覺得肩頸痠痛、眼睛酸澀，如想改善就戒掉低頭族的習慣。（取材自pexels）

許多人成為「低頭族」，或是因為工作的關係需要長時間盯著螢幕、久坐，再加上姿勢不良、肌肉力量不足等情況，這也讓越來越多人有頸椎椎間盤突出的問題。

若出現腳麻、手麻等問題，許多人會覺得是循環不好造成的。不過，國泰綜合醫院神經外科總住院醫師王祺、國泰綜合醫院顧問醫師黃金山表示，腳麻、手麻也有可能是頸椎椎間盤突出衍生的症狀。

低頭族屬高危險群

頸椎椎間盤突出（Cervical Spinal Disc Herniation）會導致頸部神經受到壓迫，產生疼痛、肌肉功能障礙等問題。王祺醫師指出，頸椎椎間盤突出最常見的症狀為頸部疼痛，並會蔓延至肩膀、手臂、手指產生麻木、刺痛感。

許多病人常會抱怨手麻、刺痛。此外，黃金山醫師表示，頸椎椎間盤突出也有可能導致頭痛等問題，嚴重甚至會造成脊髓壓迫、損傷，導致病人產生腳麻、走路不穩的情形。

有些人會因為先天生性椎管狹窄而產生頸椎椎間盤突出的問題，但其實椎間盤也會因為年齡增長，水份減少、彈性漸漸降低，而更容易產生頸椎椎間盤突出的問題。此外，黃金山醫師提到，像是外傷、關節炎、骨質疏鬆等，也都有可能會增加椎間盤突出壓迫脊隨的風險。

不過，王祺醫師也特別提醒，雖然頸椎椎間盤突出的原因與年齡增長、遺傳等因素有關，但是現在手機、3C產品等越來越普遍，許多人成為「低頭族」，或是因為工作的關係需要長時間盯著螢幕、久坐，再加上姿勢不良、肌肉力量不足等情況，這也讓越來越多人有頸椎椎間盤突出的問題。

改變生活習慣、就醫

目前，頸椎椎間盤突出的治療方法，包含物理治療、藥物、手術等，也可透過按摩、針灸等治療。黃金山醫師表示，治療方式其實有很多種，不過如果症狀較輕，通常會建議先改變生活方式，並使用藥物來緩解病情。

像是調整不良坐姿、避免長時間低頭滑手機或坐在電腦前，並練習拉伸頸部、鍛煉肌肉，以及使用抗發炎藥物、止痛藥等緩解症狀。但若是症狀嚴重，出現走路不穩、脊髓病變等，或是嚴重肩頸疼痛無力等影響生活品質時，可能就需要手術治療。

手術的方式有椎間盤切除術和人工椎間盤置換術等。王祺醫師提到，針對嚴重的椎管狹窄病人還需合併椎板整形術，來擴大神經管空間。

不過，王祺醫師、黃金山醫師強調，每個人的狀況不同，建議民眾如果有相關症狀還是前往醫療院所就醫，經過醫師檢查、診斷，找出病因後再針對各別情況，討論出最適合自己的治療方式。

（本文由「健康醫療網」提供，https://healthnews.com.tw/）

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