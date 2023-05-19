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巴金森病患改善手抖 醫師：應按時服藥

邱書昱
巴金森症患者，停藥容易造成血中藥物濃度起伏不定，不利病情控制。(Getty Images)
巴金森症患者，停藥容易造成血中藥物濃度起伏不定，不利病情控制。(Getty Images)

一位巴金森病病人在診間跑起步來，興奮地問說：「醫師，我是不是可以不用吃藥了？」病人症狀改善，就想要停藥的情形屢見不鮮，台灣光田醫院神經內科主治醫師吳鈺慈指出，因為吃了藥才能行動自如，停藥容易造成血中藥物濃度起伏不定，不利病情控制。

目前治療巴金森病藥物，分為左旋多巴及多巴胺受體促效劑兩大類，透過藥物補充、維持血液中的多巴胺濃度，才能保有正常生活功能。

通常外顯症狀如手抖、動作緩慢等明顯的病人，治療以服用左旋多巴為主，但長期下來會出現藥效波動，藥物濃度過高會造成異動症，病人手腳或身體會不自主扭動，常受到旁人異樣眼光；濃度太低會身體突然斷電「凍住」，意識清晰卻無法動彈，若被卡在車多的馬路中央十分危險，因此定期回診調整藥物非常重要。

有些病人認為吃藥後身體狀況好轉，於是不再回診或自行停藥，因此吳鈺慈會先與家屬、病人進行衛教，強調巴金森病屬於腦部退化疾病，用藥只是控制症狀而非根治，只要規律服藥就能保有正常生活，與一般人無異。她也會請病人記錄服藥後身體的變化，作為後續調整藥物等治療計畫。

巴金森病除外顯的動作症狀，部分病人可能合併情緒低落、睡眠障礙等非動作症狀。吳鈺慈分享，一位70多歲病人林大哥，興趣是揮毫水墨國畫，特別擅長猛虎、花鳥等畫工細膩的技法，多年前確診巴金森病，突如其來的嚴重手抖，使林大哥陷入低迷情緒，經由藥物治療及家人陪伴，逐漸控制病情，又重拾畫筆，臉上也展現笑容。

憂鬱或情緒的不穩，同樣是巴金森病常見的病癥，吳鈺慈會在看診時觀察病人的心情變化，「有時候就讓病人抒發情緒，醫師扮演聆聽角色。」她說，病人內心的事不見得會想和家人訴說，醫病之間建立信任感，病人才會願意傾訴，幫助穩定病情。「神經科醫師一定要有耐心，也要多溝通」。

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