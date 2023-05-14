46歲媽首次子宮頸抹片檢查就發現癌變 「預防3件事」缺1不可

圖片來源 ／健康醫療網

46歲陳女士為三個小孩的媽媽，去年做了人生第一次的子宮頸抹片檢查，没想到接到醫院通知篩檢 結果竟為異常，連忙到婦產科門診就醫並進行切片檢查，醫師診斷為「子宮頸上皮細胞中度變異」癌前病變。

人類乳突病毒感染 增子宮頸癌罹患機率

台灣奇美醫療財團法人奇美醫院家庭醫學 部主治醫師陳思伃指出，子宮頸癌的危險因子之一是持續性人類乳突病毒(Human papillomavirus，簡稱HPV)感染。高風險性HPV的持續感染可能引發子宮頸細胞病變，最終形成惡性腫瘤。而人類乳突病毒(HPV)最主要的傳播途徑為透過性行為感染。

陳思伃說，人類乳突病毒(HPV)是一種DNA病毒，會感染人體的表皮和黏膜組織。其中，HPV第16和18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與子宮頸癌前病變、子宮頸癌以及男女外生殖器癌的發生有關。

子宮頸抹片檢查合併人類乳突病毒檢查 提高癌檢準確率

在台灣癌症臨床研究合作組織所出版的婦癌診療臨床指引中指出，國外研究顯示年輕女性的HPV感染大部分是暫時性的，其中70%的感染會於一年內消失。同時，台灣的資料也顯示，超過一半感染者HPV於一年內自然消失。因此，該指引建議每年一次或每三年一次子宮頸抹片檢查，合併HPV檢查可以明顯提高子宮頸癌篩檢準確率。

美國預防醫學委員會(The U.S. Preventive Services Task Force, USPSTF)提出建議，30歲到65歲女性應每三年做一次抹片檢查，如合併HPV檢測，可延長複檢間隔為五年。

子宮頸抹片檢查降低7成死亡率 HPV疫苗 有助預防

台灣國民健康署的研究顯示，大規模子宮頸抹片檢查可以有效降低70%的子宮頸癌死亡率。若在第0期發現子宮頸癌，五年存活率高達99.5%。相反地，若在第4期才發現，五年存活率則降至22.8%。

除了全程安全性行為和透過一抹二篩外，人類乳突病毒疫苗(簡稱為HPV疫苗)亦可以有效預防HPV的感染。雖然HPV疫苗對於性行為尚未活躍或未受到HPV感染者最有效；但有性行為經驗者仍可接種；也鼓勵尚未接種之年輕女性朋友可選擇自費進行接種。

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資料來源：健康醫療網

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