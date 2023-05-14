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電池、釘書機…肛門卡異物千奇百怪 護理師籲別自行拿出

健康醫療網／記者吳儀文報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

台灣高雄一名30歲男子肛門卡異物前往長庚醫院就醫，X光一照發現竟然有一顆電池卡在肛門裡，醫師評估必須全身麻醉進行手術取出異物。沒想到男子卻在術前到廁所自己用掃把挖出電池，導致感染還一度命危。

許多醫療人員在臨床上都遇過肛門卡異物前來就醫的病患，而取出的物品更是五花八門。曾在醫院急診室工作的護理師林琪表示，在急診工作時還遇過有病人坐到釘書機卡在肛門裡，民眾若遇到這些情形應前往就醫，千萬別想著自己處理。

肛門卡異物不只在劇中 現實案例更是層出不窮

台劇「村裡來了個暴走女外科」劇中曾有病患手機卡在肛門裡前往醫院就醫，女主角小劉醫師、住院醫師阿鬼合力夾出病患肛門裡的手機，成為劇中最高收視率的一分鐘。

而現實生活中，肛門卡異物的案例也層出不窮。林琪說，在醫院急診工作時也遇過類似案例，病人來急診表示不小心坐到釘書機，結果釘書機卡在肛門裡。

近日，高雄也有一名30歲男子，前往高雄長庚醫院就醫表示體內有異物，一照X光發現肛門內竟有一顆1號電池，醫師評估認為需要進手術室全身麻醉後才能取出這顆電池。

沒想到術前男子卻突然說要上廁所，並在廁所裡自己用掃把柄挖出電池。但是，電池取出後男子肚子卻越來越痛、狂冒冷汗，檢查發現男子腸道破裂，一樣難逃手術，而且術後還因嚴重感染，導致腹膜炎一度命危。

肛門卡異物應就醫處理 以免腸破裂、感染

民眾肛門內若有卡異物，常常會因為害怕手術或覺得難以啟齒，因而選擇自己嘗試各種方法將異物取出。林琪提醒，如果肛門真的有異物，正確處理SOP應該是就醫。

如果自己亂挖、亂捅，可能會造成腸黏膜受損，嚴重可能會刺破腸道、引發腹膜炎等併發症。林琪表示，民眾前往急診後會先評估是否有緊急出血、傷口，有的話會先進行止血或清潔，同時會會診大腸直腸外科（CRS）來處理。

病患若有疼痛情形，會先給予止痛藥再進行後續評估，確認是否有併發症、是否需進入開刀房全身麻醉手術處理。其實體內有異物並非所有的情況都必須進行手術，因此建議民眾應前往醫院由專業醫療人員評估處理，別自己亂用以免越用越糟。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57800

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